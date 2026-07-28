الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة عند حدود الأردن... إيران تعدّ الحصار البحري توسيعا للحرب

اعترض الجيش الإسرائيلي مسيّرة ثالثة عند حدود الأردن، فيما اعترضت واشنطن سفنا تجارية ضمن حصارها البحري لإيران. وحذرت طهران من اتساع رقعة الحرب، رغم سريان هدوء حذر أعقب أسبوعين من الضربات العسكرية بالمنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض مسيّرة رُصدت عند الحدود مع الأردن، هي الثالثة التي أعلن رصدها هناك، منذ الأمس.

وعدّت إيران، الإثنين، أن الحصار البحري الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة يمثل "توسيعا للحرب في المنطقة".

وقالت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة، عبر بيان، إن واشنطن هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية سفنا تجارية وناقلات نفط كانت تبحر في المياه الإقليمية والمياه الساحلية الإيرانية، مضيفة أن هذه الخطوة "تزيد من حالة انعدام الأمن في المنطقة، وتوسع نطاق الحرب".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الإثنين، أن قواتها غيّرت مسار 17 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، وأخرجت سفينتين من الخدمة، ونفذت عمليات صعود وتفتيش على سفينتين أخريين بهدف "ضمان الامتثال".

ومنذ الجمعة، يسود هدوء حذر في المنطقة، بعد تصعيد استمر أسبوعين، عبر هجمات أميركية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أميركية بدول عربية، بينها البحرين والكويت والأردن.

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