بيانات: ارتفاع الملاحة في باب المندب وتواصل انخفاضها في هرمز

ارتفعت أعداد السفن العابرة لمضيق باب المندب إلى أعلى مستوى في آخر 4 أيام، وسط تفاؤل حذر بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة، في ظل استمرار حالة الترقب لمآلات الأزمة الإقليمية

أظهرت بيانات لشركة "كبلر" لتتبّع حركة السفن، أن عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس، الإثنين، وهو أعلى مستوى خلال الأيام الأربعة الأخيرة، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل حذر بشأن احتمال التوصل إلى حل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

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وأظهرت البيانات أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، التي سُجلت في 14 تموز/ يوليو.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين إن مفاوضات واشنطن مع إيران تحرز تقدما ويمكن أن تؤدي إلى حل، لكنّه حذر من أن العمل العسكري قد يُستأنف إذا انهارت المحادثات. وفي المقابل، أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد.

وأظهرت البيانات المسجلة حتى الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش اليوم، الثلاثاء، أنه من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر أمس، كانت هناك 4 ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة، واثنتان من فئة "سويزماكس"، والرابعة من فئة "أفراماكس".

ويمكن للناقلة العملاقة أن تحمل حوالي مليوني برميل من النفط، في حين تحمل الناقلة من فئة "سويزماكس" عادة نصف هذا الحجم، أما الناقلة من فئة "أفراماكس" فيمكنها نقل حوالي 700 ألف برميل من النفط.

ومن بين 16 سفينة خرجت من البحر الأحمر أمس الإثنين، كانت هناك 10 ناقلات نفط. وأظهرت البيانات أن من بينها 4 ناقلات من فئة "سويزماكس"، و3 ناقلات من فئة "أفراماكس"، وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.

وغادرت ناقلة النفط العملاقة "نيو بيرل" التي ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي البحر الأحمر، متجهة إلى ميناء "تشوشان" في شرق الصين، لتكون رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر المنطقة منذ إعلان الحوثيين فرض حصار بحري.

مضيق هرمز

وفي ما بتعلق بحالة الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت البيانات أن حركة الملاحة ظلت منخفضة في المضيق، إذ مرت 6 سفن تحمل سلعا أمس الإثنين، بما في ذلك ناقلة من فئة "سويزماكس" مرتبطة بإيران وناقلة عملاقة دخلت المضيق مع إغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.

ومن بين تلك السفن، دخلت 4 سفن المضيق وخرجت سفينتان منه.

ومرت 7 سفن عبر المضيق أول من أمس، الأحد، بما في ذلك 3 ناقلات تحمل منتجات نفطية مرتبطة بإيران خرجت من المضيق.