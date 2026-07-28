زلزال بقوة 7.1 يضرب اليابان وأنباء عن "عدد كبير" من القتلى

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب غربي اليابان، وذكرت شبكة تلفزيونية وقوع عدد كبير من القتلى، فيما أكدت السلطات وقوع إصابات وانهيار مبانٍ واندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي اليابان اليوم، الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، متسببا بوقوع عدد كبير من القتلى وإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، وأصدرت الهيئة إنذارا بوقوع تسونامي، رفعته بعد أقل من ساعتين.

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وأفادت شبكة "تي بي إس" التلفزيونية بمقتل "عدد كبير" من الأشخاص، في انهيار أحد طوابق مركز تجاري إثر الزلزال الشديد الذي ضرب اليابان، وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون جسورا مدمرة جزئيا ومباني منهارة وعربات قطارات شحن منقلبة.

وقالت الشرطة المحلية إنه ليس بإمكانها في الوقت الحاضر تأكيد الأنباء عن وجود ضحايا في المركز التجاري الواقع في مقاطعة كوماموتو، فيما كانت أجهزة الإطفاء أفادت بأن "أشخاصا عديدين" عالقون داخله.

صورة وفرتها وزارة الدفاع اليابانية لوسائل الإعلام تظهر دخانا يصدر عن حريق بسبب الزلزال (Getty Images)

وقالت أجهزة الإطفاء في بيان، "انهار الطابق الثاني من مجمع تسوّق في بلدة كاشيما، وعلق العديدون داخله".

وكانت الشرطة المحلية أفادت في وقت سابق بأنها تلقت بلاغات عن وقوع انفجار في مركز "إيون مول" التجاري في منطقة كوماموتو، بدون ورود أي معلومات عن ضحايا أو أضرار.

وكانت الشرطة المحلية أفادت في وقت سابق بأنها تلقت بلاغات عن وقوع انفجار في مركز "إيون مول" التجاري في مدينة كوماموتو، دون ورود أي معلومات عن ضحايا أو أضرار.

ووقع الزلزال في الساعة 7:27 بتوقيت غرينتش في جزيرة كيوشو، وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الأرصاد الجوية.

إنفوغراف يظهر موقع الزلزال ودرجة قوته (Getty Images)

وصرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بقولها "ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني أُبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن".

وأكدت حدوث "انقطاع في الكهرباء، واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان".

من جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي "إن إتش كاي" نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات، مشيرا كذلك إلى انهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أصحابها عالقين تحت أنقاضها.

وأفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 45,060 منزلا ومنشأة في مقاطعة كوماموتو حيث وقع الزلزال، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بطريقة عادية.

من آثار الزلزال (Getty Images)

وكذلك أكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم تسجّل أي اختلالات في المنشآت النووية في المنطقة في الوقت الحاضر.

"لم يكن بإمكاني الوقوف"

وبعد نصف ساعة على الزلزال، قال موظف في هيئة التلفزيون في المنطقة "كانت الهزات قوية إلى حد لم يكن بإمكاني البقاء واقفا".

وتابع "كان قويا جدا حقا، والهزات متواصلة فيما أكلمكم".

ووقع في مقاطعة كوماتوتو عام 2016 زلزالان مدمران، الأول بقوة 6,5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7,3 درجات، تسببا بسقوط 273 قتيلا و2800 جريح.

وفي 25 حزيران/ يونيو، ضرب زلزال بقوة 7,2 شمالي اليابان دون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.

واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع 4 صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.

ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.

وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها تختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9,0 درجات، الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18,500 شخص، فضلا عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت هزة أرضية بقوة 7,7 درجة شمالي البلاد، أسفرت آنذاك عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح وهزت مباني ضخمة في طوكيو.