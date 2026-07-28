زيلينسكي يلتقي ترامب في البيت الأبيض سعيا لتعزيز دعم واشنطن لأوكرانيا

يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، للقاء دونالد ترامب في مسعى لتعزيز دعم واشنطن لكييف في مواجهة روسيا.

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة للحصول على دعم أميركي أكبر في مواجهة روسيا، في ظل استمرار الحرب وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهائها.

وتأتي الزيارة في وقت تصعّد فيه موسكو وكييف هجماتهما بعيدة المدى، وسط توتر سابق في العلاقة بين زيلينسكي وترامب، رغم أن الرئيس الأميركي أبدى مؤخرا مواقف أكثر انفتاحا تجاه نظيره الأوكراني.

ومن المتوقع أن يبحث اللقاء سبل دعم أوكرانيا، في ظل استمرار اعتماد كييف على المساعدات الأميركية، خصوصا في مجالات الاستخبارات والدفاع الجوي، بينما تركز واشنطن حاليا على برنامج يتيح للدول الأوروبية شراء الأسلحة ونقلها إلى أوكرانيا.

وكانت العلاقات بين الطرفين قد شهدت خلافات علنية، قبل أن تتغير لهجة ترامب في الأشهر الأخيرة، مع إبدائه استعدادا للسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت".

وتأتي الزيارة وسط جمود في جهود الوساطة الأميركية بين موسكو وكييف، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة والخلافات حول قضايا أساسية، أبرزها الأراضي الأوكرانية التي تطالب روسيا بالسيطرة عليها.