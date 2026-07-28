لبنان: قصف إسرائيلي لشقة سكنية وتفجيرات ونسف ببلدات حدودية

قصفت مسيّرة إسرائيلية شقة ببلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، بالتزامن مع تفجير الاحتلال مباني في بلدات حدودية، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق "صيغة الإطار" التفاوضي برعاية أميركية، وفي ظل عدوان مستمر أوقع آلاف الشهداء والجرحى.

قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شقة سكنية ببلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف لمبانٍ في بلدات حدودية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارتين متتاليتين على حي الفلل في النبطية الفوقا، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل شقة مستهدفة.

وسُمعت انفجارات في مدينة صور جراء عمليات تفجير ونسف لمبانٍ تنفذها القوات الإسرائيلية في بلدات مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل الحدودية، وفق الوكالة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقّع بين تل أبيب وبيروت، ضمن مسار تفاوضي مستمر برعاية أميركية، وفي ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، إذ يواصل جيش الاحتلال، عمليات تدمير المنشآت والبنى التحتية في مناطق لبنانية أخرى، بالقصف والتفجير.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف و330 شخصا، وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.