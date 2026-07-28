مقتل شخص وإصابة اثنين بإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران بإطلاق نار وقع قرب القصر الرئاسي في العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة التي وُصفت بأنها هجوم مباشر.

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي، الإثنين (Getty Images)

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران، الإثنين، إثر حادثة إطلاق نار وقعت قرب ساحة زوكالو والقصر الرئاسي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وقالت السلطات المحلية إن الحادثة كانت "هجومًا مباشرًا" أسفر عن مقتل رجل يبلغ 42 عامًا وإصابة رجلين آخرين، فيما فرّ المشتبه بهم من المكان على متن دراجة نارية، وتواصل الشرطة تحقيقاتها.

ووقع إطلاق النار في ساحة سانتو دومينغو، وهي منطقة تاريخية تشتهر بمبانيها العائدة إلى الحقبة الاستعمارية، كما تُعرف بانتشار أنشطة مرتبطة بتزوير الوثائق.

ورغم شيوع حوادث إطلاق النار في المناطق التي تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات، فإن وقوع مثل هذه الهجمات في العاصمة المكسيكية يُعد أمرًا غير معتاد.