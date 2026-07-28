موجز أنباء الثلاثاء: لقاء بين نتنياهو وترامب... كوارث وتطورات حول العالم

يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي في واشنطن وسط استمرار تداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوترات الإقليمية، وتتواصل التطورات الدولية من هجمات بين أوكرانيا وروسيا وزلازل وحرائق واسعة إلى تحركات سياسية وأمنية واقتصادية حول العالم.

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث يلتقي اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها بلداهما معا على إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.

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في الأثناء، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن طائرات حربية أميركية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا التأكيد أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيّرة قرب الحدود الأردنية، وإنه يتحقق من مصدر إطلاقها.

كما أعلن الجيش الأردني في بيان أنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحاذية للعراق والسعودية، من دون تحديد مصدرها أيضا.

من جانبه، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الايراني.

على الصعيد الاقتصادي، تراجع الثلاثاء خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي للنفط، إلى ما دون 80 دولارا للبرميل.

العراق

تعرّضت مقارّ لأحزاب كردية إيرانية معارضة في شمال العراق لـ14 هجوما بالطيران المسيّر لم تسفر عن ضحايا، حسبما قال مسؤولان في المعارضة متّهمين إيران بتنفيذها.

الحرب الروسية الأوكرانية

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأميركي في مواجهة روسيا.

في الأثناء، تعرضت منطقة موسكو خلال الليل لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، ما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات.

إيران

نفذت إيران حكم الإعدام شنقا بحق رجلين على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق ما أعلنت السلطة القضائية في البلاد، فيما أفادت وسائل اعلام بتنفيذ الحكم في إحدى الساحات العامة.

العراق

حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على مهرّب بارز للمخدرات في العراق وأستراليا يُدعى كاظم حمد، ومطلوب للقضاء الدولي.

اليابان

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب غرب اليابان، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفاد التلفزيون عن "العديد" من القتلى في مركز تجاريّ متضرّر.

إسبانيا/ فرنسا

أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات المستعرة غرب مدريد، والتي تعدّ من الأسوأ في تاريخ البلاد، رغم أن الحر والرياح قد يعقّدان الوضع.

وفي فرنسا، بقي الحريق مشتعلا قرب مدينة بوردو، عاصمة النبيذ في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا، متسببا بتشكّل "سحب رعدية ناريّة"، وهي ظاهرة يمكن أن تولّد رياحا وتبعث برقا وأحيانا حتى زوابع قد تتسبب بمزيد من النيران، لم تشهدها فرنسا من قبل.

ألمانيا

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن منفذ الاعتداء على مسيرة للمثليين في برلين أعلن مبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي في فيديو السبت، يوم تنفيذ عملية الدهس.

قبرص

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى قبرص، أجرى خلالها محادثات منفصلة مع زعيمي شطري الجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استكشاف إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ تسع سنوات.

تايوان

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية، أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة "الإمدادات الحيوية" في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرق الجزيرة.

إلى ذلك، أوقفت السلطات التايوانية موظفا في شركة "إنفيديا" في اطار تحقيق حول تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة إلى الصين، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

"إكس"

أطلقت منصة "إكس" خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة إستراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.

الاتحاد الأوروبي/ الذكاء الاصطناعي

يبدأ الأحد تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.

الهند

اقترحت الحكومة الهندية تشديد عقوبات السجن وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزّت البلاد احتجاجات قادها شبان وطلاب وتركزت على إصلاح النظام التعليمي.

البيرو

تستعد رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجيموري لتولي منصبها، متعهدة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة موجة الجريمة المتصاعدة التي تشهدها الدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

بورما

أقرّ البرلمان المدعوم من الجيش في بورما، قانونا يجيز إنزال عقوبة الإعدام بمن يحتجزون ضحايا أو يرغمونهم بالعنف على العمل في مراكز للاحتيال الإلكتروني، وفق ما أعلن رئيس البرلمان.