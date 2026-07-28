هجوم بأكثر من 390 مسيّرة يستهدف منطقة موسكو

استهدفت منطقة موسكو بهجوم واسع بأكثر من 390 مسيّرة ألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية دون إصابات. يأتي هذا التصعيد قبيل زيارة الرئيس الأوكراني للبيت الأبيض للقاء دونالد ترامب، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الأميركية وتحول تركيز واشنطن نحو حربها مع إيران.

تعرّضت منطقة موسكو، ليل الإثنين - الثلاثاء، لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، اليوم، ما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني، فلوديمير زلينسكي، إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس البلدية، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق "تلغرام"، إن "أكثر من 390 طائرة مسيّرة توجهت نحو منطقة موسكو".

وأشار إلى أن "معظمها أُسقطت، قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة"، مشيرا إلى "إسقاط 81 طائرة مسيّرة معادية، أثناء اقترابها من موسكو".

كما أفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، بتضرر مبنى سكني ومنازل، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

يأتي ذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعمه في مواجهة روسيا.

وقد تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مع تحوّل تركيز واشنطن نحو حربها مع إيران.