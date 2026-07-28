واشنطن تؤكد استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما مطلع آب

أكدت الولايات المتحدة عقد جولة جديدة من المحادثات الفنية بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة بين 4 و6 آب/ أغسطس، لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري وتوسيع "المناطق التجريبية" ومعالجة القضايا الحدودية العالقة.

أكدت الولايات المتحدة أن جولة جديدة من المحادثات الفنية بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما بين 4 و6 آب/ أغسطس المقبل، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين، بما يشمل توسيع ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية" ومعالجة القضايا الحدودية العالقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفود الفنية ستركز خلال الاجتماعات على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، عبر توسيع نطاق المناطق التجريبية، وتسوية الملفات الحدودية، وصولا إلى صياغة اتفاق شامل يتعلق بالسلام والأمن.

وأضاف المسؤول أن الخبرة المتراكمة من تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية ستسهم في تحسين آليات التنفيذ، بما يسمح بتوسيعها تدريجيا في مراحل لاحقة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قد أعلن في وقت سابق استضافة روما لهذه الجولة من المحادثات.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت انتقد فيه الجيش اللبناني، الأحد، استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في حزيران/ يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، والعمل على منع أي وجود عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله في تلك المناطق، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

ورغم تراجع وتيرة المواجهات، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وضربات متقطعة في جنوب لبنان.