واشنطن تراجع وجودها العسكري في أوروبا وسط دعوات لتحمّل الحلفاء مزيدًا من أعباء الدفاع

أعلنت الولايات المتحدة بدء مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، في خطوة تهدف إلى دفع حلفائها في الناتو لتحمّل مسؤولية أكبر عن دفاع القارة.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، بدء مراجعة شاملة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، بهدف إعادة تقييم انتشار القوات ودفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو تولي الدول الأوروبية مسؤولية أكبر عن دفاعها التقليدي.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأميركية إلبريدغ كولبي إن المراجعة تهدف إلى ضمان انتقال الناتو "بشكل سريع وغير قابل للرجوع" نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة، مشيرًا إلى أن نتائجها ستحدد مسار الوجود العسكري الأميركي في القارة.

وتأتي الخطوة بعد تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في حزيران/ يونيو الماضي، انتقد فيها اعتماد الدول الأوروبية على القدرات الأميركية، ولوّح بإمكانية خفض مساهمة واشنطن في ميزانية الحلف إذا لم تلتزم بعض الدول بتعهداتها الدفاعية.

وكان حلف الناتو قد اتفق خلال قمته في لاهاي العام الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي للحلفاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% مخصصة للنفقات العسكرية الأساسية.