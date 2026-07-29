ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة في إيران بعد شهور من الحرب

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن قفزة كبيرة في تكاليف المعيشة تشمل أسعار السلع والخدمات وتفاقم الضغوط على القطاع الصحي، في ظل تداعيات الحرب الأخيرة والاحتجاجات والأزمة الاقتصادية المستمرة، فيما يواصل التضخم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

إيرانيون في أحد شوارع طهران (Getty Images)

قالت وسائل إعلام رسمية إن تكاليف المعيشة في إيران ارتفعت بشدة، عقب المظاهرات المناهضة للحكومة في كانون الثاني/ يناير والحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

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وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "أي آر أي بي" اليوم الأربعاء، بأن أسعار المستهلك زادت بنسبة 66% على مدار العام الماضي.

كما أشارت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى زيادة حادة في تكلفة الخدمات الطبية، قائلة إن المستشفيات مكتظة والطوابير طويلة أمام العيادات الخارجية المتخصصة.

واندلعت المظاهرات الحاشدة في شهر كانون الثاني/ يناير، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ساءت بسبب العقوبات الدولية، والتي قوبلت بالقمع من قِبَل السلطات بعنف.

ومنذ نشبت الحرب في أواخر شباط/ فبراير، دمّر القصف الجوي الأميركي والإسرائيلي منشآت صناعية رئيسة عبر إيران.

ثم تبع ذلك حجب الإنترنت وغلق الشركات خلال الصراع، الأمر الذي فاقم الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي في الجمهورية.

وقال البنك الدولي في تقرير في نيسان/ أبريل، إن معدل التضخم السنوي في إيران بلغ نحو 40% على مدار العامين السابقين.

وأضاف التقرير أن التضخم السنوي في أسعار الغذاء وصل 99% في شباط/ فبراير 2026.