استطلاع: 49% من الأميركيين يؤيدون اعتقال نتنياهو في بلادهم

أيد 49% من الأميركيين اعتقال نتنياهو في بلادهم على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، بينما رأى 47% أنه "مجرم حرب"، وذلك في استطلاع أجري بين 25 و27 تموز/ يوليو وشمل 1559 مشاركا.

نتنياهو لدى وصوله البيت الأبيض، بالأمس (Gettyimages)

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة، أن 49% من المشاركين يرون أنه ينبغي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأراضي الأميركية، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

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الاستطلاع أجرته مجلة "ذي إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" خلال الفترة بين 25 و27 تموز/ يوليو، وشمل 1559 مشاركا تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني.

وطرح الاستطلاع على المشاركين سؤال: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، فهل ينبغي اعتقاله في الولايات المتحدة؟".

وأجاب 49% من المشاركين بـ"نعم"، فيما رأى 27% أنه لا ينبغي اعتقاله، بينما بلغت نسبة المترددين 23%.

وفي سؤال آخر حول ما إذا كان المشاركون يعتبرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "مجرم حرب" بسبب ما يجري في قطاع غزة، أجاب 47% بـ"نعم"، مقابل 24% بـ"لا"، فيما قال 29% إنهم غير متأكدين.

وفي السياق ذاته، أفاد 43% من المشاركين بأنهم يعتقدون بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما رأى 24% أن ما يجري لا يرقى إلى الإبادة الجماعية، في حين امتنع 32% عن إبداء رأي.

ويجري نتنياهو زيارة لم تحدد مدتها إلى الولايات المتحدة منذ الإثنين، وأجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.