الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، توقيف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز، بدعوى أنها تجاهلت تحذيراته وسلكت مسارا "غير قانوني"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن قواته البحرية اعترضت ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن أُجبرت على التوقف بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، بحسب الوكالة، إن الناقلات الثلاث كانت تسلك "مسارا خطيرا وغير قانوني"، وإنها جرى توقيفها "قبل بضع ساعات" من الإعلان عن العملية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويات السفن أو الجهة التي تملكها.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة من دول المنطقة.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل مستقلة حول الحادث، كما لم تُصدر الجهات البحرية الدولية أو الدول المعنية أي تعقيب فوري بشأن عملية الاعتراض أو ظروفها.

وتشهد المنطقة منذ سنوات حوادث متكررة مرتبطة بحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وسط خلافات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها بشأن أمن الملاحة والعقوبات والملف النووي الإيراني.