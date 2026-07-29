انتشال عشرات الجثث يرفع حصيلة ضحايا انهيار التربة في الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع في جنوب غرب الصين إلى 41، بعد انتشال 30 جثة إضافية وتحديد هويات أصحابها عبر فحوص الحمض النووي.

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع في جنوب غرب الصين منتصف الشهر الجاري إلى 41، بعد عثور فرق الإنقاذ على جثامين 30 شخصا إضافيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت سلطات مقاطعة بنغشوي إن عمليات البحث أسفرت عن تحديد هويات الضحايا الجدد بعد إجراء فحوص الحمض النووي، لترتفع الحصيلة النهائية للقتلى في الكارثة التي وقعت في 17 تموز/ يوليو.

وكان الانزلاق الأرضي قد اجتاح منطقة سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة نهر، ما أدى إلى جرف عدد من المباني وتغطية أجزاء من شارع سكني وتجاري بكميات كبيرة من الصخور والأتربة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام رسمية صينية حجم الدمار في المنطقة، حيث غمرت كتل التراب والصخور المكان، فيما ظهرت لقطات لأشخاص يفرون من سحابة غبار عقب وقوع الانهيار.

وأفادت فرق الإنقاذ بأنها لم تعثر على مؤشرات حياة خلال عمليات البحث عن نحو 50 شخصا كانوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بعدما كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق مصرع 11 شخصا فقط.

وتأتي هذه الكارثة بعد أقل من أسبوعين من انزلاق تربة آخر وقع في مقاطعة غانسو شمال غرب الصين، وأسفر عن مصرع 21 شخصا، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من المناطق الجبلية في البلاد.