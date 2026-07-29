بيانات: عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب عند أعلى مستوى في أسبوع

واصلت حركة الملاحة في مضيق باب المندب الارتفاع، لتصل اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عبور سفن من المضيق خلال أسبوع بعدد 39 سفينة، أما في مضيق هرمز فبقيت أعداد السفن العابرة منخفضة.

قوارب من خفر السواحل اليمني في مضيق باب المندب، توضيحية (Getty Images)

أظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل ​السلع الأساسية عبرت مضيق باب ‌المندب أمس، الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 تموز/ يوليو، في حين ​عبرت 5 سفن اليوم ​الأربعاء، مع عبور عدد قليل مضيق ⁠هرمز.

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وحملت 2 من السفن الـ5 ​التي خرجت من مضيق باب ​المندب اليوم النفط الخام، وهما الناقلة العملاقة "صوفيا"، والناقلة متوسطة الحجم "أوشن لوريت".

ووفقا لبيانات تتبّع ​السفن من شركة "كبلر"، عبرت ​39 سفينة المضيق أمس، إذ دخلت 20 ‌منه ⁠وخرجت 17، ومن بين السفن المغادرة 3 ناقلات تحمل نفطا خاما.

ومن بين السفن الداخلة للمضيق، كانت ​هناك ناقلتان ​تحملان منتجات ⁠بتروكيماوية، وسط احتمال أن بعض السفن تبحر مع إطفاء ​أجهزة الإرسال والاستقبال بها.

مضيق هرمز

وأظهرت ​بيانات ⁠"كبلر" أن 8 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء، ⁠إذ ​دخلت 5 وخرجت 3.

ومن السفن التي عبرت مضيق هرمز اليوم، الأربعاء، 3 سفن يابانية، وقد عبرت المضيق من المسار الذي حددته إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلا عن مسؤولين لم تذكرهم بالاسم.

وبحسب الأنباء اليابانية، فقد آثرت الحكومة التواصل مع إيران بشأن حركة السفن خلال العبور، وذكرت أن طوكيو قررت أن سلوك الطريق الجنوبي الذي حددته الولايات المتحدة سيضع السفن في مرمى خطر هجوم إيراني.

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