تقرير: طائرات أميركية نقلت مرتزقة وأسلحة لـ"الدعم السريع" بالسودان

كشفت مسودة تقرير أممي عن أدلة تفيد باستخدام طائرات شحن مرتبطة بشبكة أعمال متعاقد عسكري أميركي، لنقل مقاتلين أجانب وعتاد عسكري، بينها طائرات مسيّرة، إلى "قوات الدعم السريع" في السودان، ووثّق مشاركة مرتزقة كومولبيين بالقتال إلى جانب "الدعم السريع"

أظهرت مسودة تقرير للأمم المتحدة من المقرر نشره في شهر أيلول/ سبتمبر، توصل خبراء في المنظمة إلى أن طائرات من طراز بوينغ 727، ربطتها "رويترز" بشبكة أعمال أحد المتعاقدين العسكريين الأميركيين، نقلت مقاتلين مرتزقة وأسلحة وطائرات مسيّرة لصالح "قوات ​الدعم السريع" في السودان.

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وتقدم هذه النتائج تفاصيل مهمة إضافية حول الدور الذي لعبته الطائرات في دعم "قوات الدعم السريع"، التي يتهمها محققو الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور ‌بالسودان.

وجاء في التقرير: "تلقت اللجنة معلومات موثوقة من 4 مصادر، تفيد بأن الطائرات نقلت مقاتلين تابعين لـ’قوات الدعم السريع’ ومرتزقة، بالإضافة إلى معدات عسكرية، تضم طائرات مسيّرة وأسلحة".

وذكر التقرير أنه استند في معلوماته إلى شاهدين في نيالا، المركز العسكري واللوجستي الرئيس لـ"قوات الدعم السريع" في دارفور، ومراسلات من دولتين من الأعضاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتبّع تحقيق أجرته "رويترز"، نُشر في 15 تموز/ يوليو، 3 طائرات بوينغ قديمة تشغلها شركات مرتبطة بستيفن شوليس، وهو جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي ومتعاقد منذ فترة طويلة مع الحكومة الأميركية، من مطار في ​تشاد إلى مراكز لوجستية تستخدمها "قوات الدعم السريع" في السودان وليبيا والصومال.

وأفادت "رويترز" بأن إحدى الطائرات، وهي من طراز بوينغ 737، كانت تقلّ مقاتلين من "قوات الدعم السريع" عندما استُهدفت ودُمرت في أيار/ مايو 2025، ​لكن الكثير من الأمور ظلت غامضة بشأن حمولة الطائرات.

وقد أعدّت لجنة الخبراء المعنية بالسودان تقرير الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه "رويترز" ، وهذه اللجنة هي ​مجموعة كلّفها مجلس الأمن بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على دارفور في عام 2004، وقُدّمت مسودة التقرير إلى مجلس الأمن لمراجعتها قبل نشرها.

واندلعت الحرب الأهلية في السودان عام 2023، عندما نشب خلاف بين قادة الجيش و"قوات الدعم السريع" حول خطط ​دمج قواتهما خلال عملية باءت بالفشل، كان هدفها الانتقال إلى حكومة مدنية. ويقدر عدد القتلى منذ ذلك الحين بمئات الآلاف، وقد أدى القتال إلى تفاقم المجاعة والأمراض، لتصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

خطوات لتفادي الرصد

ذكر تقرير الأمم المتحدة أن 3 طائرات من طراز 727، واحدة بيعت في البرازيل لشركة مرتبطة بشوليس واثنتان اشتُريتا من شركة "كاليتا تشارترز 2" في ميشيغان، ظهرت في تشاد من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وعملت انطلاقا ​من ساحة الطائرات العسكرية بمطار نجامينا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إنه لم يُسجل تحركات لأي من الطائرات الـ3 منذ وصولها إلى نجامينا، مضيفة ​أنها تشتبه في أن طائرات بوينغ تتخذ "خطوات متعمدة لتجنب رصدها في أثناء التحليق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

طائرة من طراز بوينغ 727، توضيحية (Getty Images)

وأشار التقرير إلى أنه بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2026، هبطت عدة طائرات من طراز بوينغ 727 وبعض طائرات النقل من طراز "إليوشن إي إل 76" ‌في نيالا ليلا.

وتتبّعت ⁠"رويترز" تحركات طائرات بوينغ من نجامينا إلى مراكز "قوات الدعم السريع" في ليبيا والسودان، باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات الهواتف المحمولة ومقطع فيديو من مصادر مفتوحة، لكنها لم تعثر أيضا على سجل لهذه الرحلات الجوية في أنظمة التتبّع المستقلة، التي تراقب الإشارات التي تبثها الطائرات عادة خلال التحليق.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن’قوات الدعم السريع’ "استخدمت الممر الجوي بين نجامينا ونيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية، منها طائرات مسيّرة وأسلحة، إلى دارفور".

ووفقا للسجلات التي راجعتها "رويترز"، فإن شوليس وشريكه التجاري كريغ مونرو هما المالكان المشاركان لـ"كونتراكتور إيرويز"، وهي شركة جنوب إفريقية اشترت طائرتين من طراز 727 من شركة "كاليتا".

ونفى مونرو لـ"رويترز" في وقت سابق نفيا قاطعا وجود صلات لـ"كونتركتور إيرويز" بـ"قوات الدعم السريع". وقال إن النتائج التي توصلت إليها ​"رويترز"، بأن الطائرات هبطت في نيالا والكفرة في ليبيا، هي "على ​حد علمنا، خاطئة".

وقالت هيئة الطيران المدني في تشاد إن ⁠طائرات بوينغ لم تحصل على ترخيص للعمل من تشاد، مؤكدة أنها لا تدير الطيران العسكري ولا تقدم خدمات تتولى تتبّع تحركات الرحلات الجوية.

وقال وزير الخارجية، عبد الله صابر فضل، إن الأسئلة المتعلقة بالطائرات تخضع للسرية الدفاعية، مضيفا أن تدخل تشاد الوحيد في حرب السودان كان من خلال "الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام".

مرتزقة كولومبيون

تجسّد نتائج اللجنة جزءا من تحقيق أوسع نطاقا في ​انتهاكات حظر الأسلحة، المفروض على دارفور منذ 22 عاما.

وبالإضافة إلى النتائج المتعلقة بطائرات بوينغ 727، قدم محققو الأمم المتحدة أيضا تفاصيل عن حجم الدعم المقدم إلى "قوات الدعم ​السريع" من قِبَل مرتزقة كولومبيين ⁠وظّفتهم شركة في الإمارات، قائلين إن التقديرات، التي تشير إلى عدد يتراوح بين 1500 و2000 رجل، موثوقة.

وأشار التقرير إلى أن المرتزقة الكولومبيين، المعروفين باسم "ذئاب الصحراء"، أقاموا قاعدة في نيالا في آذار/ مارس 2025 وقاتلوا إلى جانب "قوات الدعم السريع"، وشغلوا طائرات مسيّرة، وشاركوا في التخطيط في أثناء حصار مدينة الفاشر في دارفور والسيطرة عليها في نهاية المطاف في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وخلص التقرير إلى أن المرتزقة جندتهم شركة مقرها الإمارات، وهي (المجموعة العالمية للخدمات الأمنية).

وشمل هجوم "قوات الدعم السريع" على الفاشر العام الماضي قتل المئات من الرجال العزّل بالرصاص، واغتصاب النساء، وخطف الأطفال، في أعمال عنف وصفتها الأمم المتحدة سابقا بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ولم ترد وزارة الخارجية الكولومبية على استفسارات. ​وكانت حكومة بوغوتا قد اعتذرت سابقا للسودان عن وجود مرتزقة كولومبيين في البلاد.

ولم ترد (المجموعة العالمية للخدمات الأمنية) على أسئلة من "رويترز".

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لـ"رويترز"، إن السلطات الإماراتية أجرت تحقيقا بشأن (المجموعة العالمية للخدمات الأمنية)، ووجدت أنها "ليست ضالعة ​في أي نشاط للمرتزقة في السودان، ولا تربطها صلات بأفراد قيل إنهم مرتزقة في السودان".

وأضاف المتحدث أن المجموعة "تعمل في امتثال تام لقوانين الإمارات والقانون الدولي ولوائحهما".