روسيا: مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس "تليغرام" بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس "تيلغرام"، بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، وذلك لتقاعس "تليغرام" بإزالة روبوت محادثات غرامية، تقول موسكو إن كييف تستغله لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية"

أعلنت روسيا اليوم، الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة "تليغرام" ومديرها، بافيل دوروف، المولود في روسيا والذي يحمل جوازي سفر فرنسي وإماراتي، بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "صدرت مذكرة توقيف دولية"، بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.

وأشار الجهاز إلى أنه يواجه اتهامات بـ: "التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي"، بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تطبيق "تليغرام" بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، تستخدمه الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية".

(Getty Images)

وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال تموز/ يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.