غوتيريش في قبرص لاختبار فرص استئناف مفاوضات السلام

أجرى غوتيريش لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص تمهيدًا لاجتماع ثلاثي، في محاولة لاستطلاع فرص استئناف مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة، وسط تأكيد قبرصي أن موقف تركيا سيبقى حاسمًا في أي مسار سياسي جديد.

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع زعيمي شطري قبرص، تمهيدًا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استطلاع إمكان استئناف مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة، المتوقفة منذ انهيار الجولة الأخيرة عام 2017.

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وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، تُعد الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى قبرص منذ زيارة سلفه، بان كي مون، عام 2010، وتأتي في ظل مساع أممية لإعادة تحريك الملف بعد تسع سنوات من الجمود.

والتقى غوتيريش أولًا الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، قبل انتقاله إلى الشطر الشمالي من العاصمة المقسمة نيقوسيا، حيث أجرى محادثات مع زعيم القبارصة الأتراك، توفان إرهورمان، الذي انتُخب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال غوتيريش عقب اللقاءين: "أود أن أؤكد مجددًا تضامني مع الشعب القبرصي والتزامي إيجاد حل، بالتعاون مع القبارصة والدول الضامنة"، مشيرًا إلى أنه أجرى "اجتماعين بنّاءين جدًا مع زعيمَي المجموعتين" اليونانية والتركية.

وكان قد كتب لدى وصوله إلى الجزيرة عبر منصة "إكس": "لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام. فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم، من خلال قادتهم".

ومن المقرر أن يقيم غوتيريش مأدبة عشاء مشتركة مع خريستودوليدس وإرهورمان، على أن يعقد الثلاثة اجتماعًا مشتركًا، الأربعاء، لاستكمال البحث في فرص استئناف العملية السياسية.

وقال خريستودوليدس قبيل العشاء: "آمل وأتمنى أن تكون مناقشات هذا المساء بالجودة التي اتسمت بها المناقشات التي أجريناها صباحًا".

وأشادت الرئاسة القبرصية، في بيان، بـ"الالتزام السياسي الشخصي الراسخ" لغوتيريش، ووصفت محادثاته مع خريستودوليدس بأنها "جوهرية وصريحة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الهدف يتمثل في عقد "مؤتمر غير رسمي موسع يشكل نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات".

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف "الشرعية الدولية" والإطار الذي أقره مجلس الأمن، والقائم على إقامة اتحاد من منطقتين ومجتمعين على أساس المساواة السياسية، وبما يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه قبرص.

أنقرة في صلب المسار

وأكد المتحدث باسم الرئاسة القبرصية أن مواقف الدول الضامنة، وخصوصًا تركيا، ستكون حاسمة في تحديد فرص التقدم.

وقال: "كما أقر غوتيريش نفسه، سيكون موقف جميع الأطراف، بما فيها الدول الضامنة وخصوصًا تركيا، حاسمًا"، مضيفًا أن "إرادة تركيا ونيتها الحقيقية في العودة إلى الالتزام بالشرعية الدولية ستبقيان مفتاح هذه العملية".

وتُعد تركيا واحدة من الدول الثلاث الضامنة لقبرص إلى جانب اليونان والمملكة المتحدة، منذ استقلال الجزيرة عام 1960.

وتعيش قبرص انقسامًا منذ عام 1974، حين اجتاحت القوات التركية شمال الجزيرة ردًا على انقلاب في نيقوسيا حظي بدعم المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.

وأُعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" من جانب واحد عام 1983، ولا تحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.

وفشلت عقود من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، فيما انهارت الجولة الأخيرة في منتجع كران مونتانا السويسري في تموز/ يوليو 2017.

إرهورمان يدعو إلى مسار مختلف

وعقد خريستودوليدس وإرهورمان أول اجتماع بينهما في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأعلنا التزامهما العمل على إحياء عملية السلام.

وتأتي زيارة غوتيريش بعد تسعة أشهر من فوز إرهورمان بفارق واسع على منافسه أرسين تتار، المدعوم من أنقرة والمؤيد لحل الدولتين.

وكان إرهورمان قد دعا خلال حملته الانتخابية إلى استئناف المفاوضات مع القبارصة اليونانيين، وأبدى تأييده لإعادة توحيد الجزيرة ضمن تسوية اتحادية.

وقال عقب لقائه غوتيريش إنه "يبذل كل ما في وسعه لإعادة بناء الثقة"، وإنه يريد "القيام بالأمور بصورة مختلفة هذه المرة، بعد تجربتي عامي 2004 و2017" وفشل محاولات التسوية السابقة.

في المقابل، شددت تركيا موقفها خلال السنوات الأخيرة، إذ يدعم الرئيس رجب طيب إردوغان حل الدولتين، خلافًا للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص ضمن دولة اتحادية ثنائية المجتمع.

حسابات أممية وأوروبية

ورجحت المحللة المتخصصة في الشأن القبرصي، أيلا غوريل، أن يرتبط توقيت زيارة غوتيريش بثلاثة عوامل، هي اقتراب انتهاء ولايته، وانتخاب إرهورمان الذي "يبدي اهتمامًا بالمضي في العملية التفاوضية بطريقة بناءة"، فضلًا عن سعي تركيا إلى تعزيز مصالحها الإستراتيجية، ولا سيما في علاقاتها مع أوروبا.

وقالت غوريل لـ"فرانس برس" إن الجانب الأوروبي معني بتذليل "عقبة القضية القبرصية" من أجل تطوير العلاقات مع تركيا. ويرى مراقبون أن تحقيق تقدم ملموس في الملف القبرصي يظل مرهونًا بموقف أنقرة ودعمها لأي مسار تفاوضي جديد.

وأضافت غوريل: "من غير المعتاد أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا في مثل هذه الاجتماعات، لكنني لا أعوّل كثيرًا عليها، إذ لا نعرف بالقدر الكافي نيات تركيا أو ما يجري بينها وبين أوروبا خلف الأبواب المغلقة".