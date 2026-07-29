موجز أنباء العالم الأربعاء

شنّت قوات أميركية وسعودية غارات على الحشد الشعبي بالعراق خلّفت 20 قتيلا و32 جريحا، ةأُصدرت مذكرة توقيف بحق مؤسس "تلغرام"، وتفاقمت كوارث اليابان والصين، وتواصلت خروقات الاحتلال بلبنان، وعنف مستوطنيه بالضفة.

أعلنت القوات الأميركية والسعودية، الأربعاء، شنّ غارات على مقار للحشد الشعبي العراقي الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، مع انتقال رقعة الحرب من قتال مركزي مع طهران، إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها، وإصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.

كذلك أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة شنّت غارات على منطقة محاذية للحدود مع العراق بشمال غرب البلاد.

ودانت الخارجية الإيرانية الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مقار للحشد الشعبي، عادّة أنها محاولة لتوسيع نطاق الحرب. كذلك نددت الرئاسة العراقية بهذه الضربات.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.

لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيّرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، عبما بأن خروقات الاحتلال تتواصل بشكل شبه يومي.

فنزويلا

استدعت كراكاس السفير الإيراني لدى فنزويلا، الثلاثاء، عقب تصريحات صدرت عن طهران، وعُدَّت "مهينة وغير لائقة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

إرهاب المستوطنين

نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بـ"تفاقم" عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.

نيقوسيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدةن، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن محادثات جديدة لبحث ملف نزاع قبرص بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة المنقسمة، وممثلين عن الدول الثلاث الضامنة.

جنيف

حذّرت الأمم المتحدة من أن اللاجئين الفارّين من الاضطهاد يواجهون في أحيان كثيرة قيودا على حقّهم في طلب اللجوء في وقت يزداد تسييس النقاش بشأن توفير الحماية لهم.

روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زلينسكي، الثلاثاء، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن "زمام المبادرة لم يعد في يدَي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" في الحرب في أوكرانيا.

ميدانيا، أسفرت ضربة استهدفت مدينة روستوف الساحلية في جنوب غرب روسيا عن مقتل امرأة، وفق ما قال حاكم المنطقة الأربعاء.

موسكو

أعلنت روسيا، الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "تلغرام"، بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا.

حرائق إسبانيا وفرنسا

أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد، عودة آلاف السكان إلى منازلهم، بعد إجلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تُعدّ الأسوأ في تاريخ المنطقة.

وفي فرنسا، لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند منذ 22 تموز/ يوليو "تحت السيطرة" صباح الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات، غير أن ارتفاع درجات الحرارة والرياح المتوقعة خلال النهار، تُنذر بتجدّد النيران.

اليابان

تواصل فرق الإغاثة اليابانية، البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد، إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية في طوكيو، أن عدد سكان اليابان انخفض إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، في وقت يعاني البلد من معدل ولادات ضعيف وشيخوخة ديموغرافية.

بكين

عثرت فرق الإنقاذ في الصين على 30 قتيلا إضافيا جراء انزلاق تربة وقع في جنوب غرب البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق ما ذكرت السلطات، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41.