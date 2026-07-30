استهداف ميناء دمياط بمسيّرة... تهديد أمني لقناة السويس

هدد هجوم بمسيّرة استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري بتوسيع نطاق الحرب الأميركية الإيرانية نحو قناة السويس، وسط تبادل ضربات بين الطرفين طال الكويت والأردن والعراق، بالتزامن مع استمرار التوتر بمضيق هرمز واضطراب أسعار النفط.

أشارت ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت سفينتين للغاز في ميناء دمياط المصري ​على البحر المتوسط إلى احتمال اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى جبهة جديدة، مما يثير مخاوف من تهديد حركة الملاحة عبر قناة السويس، التي تمثل آخر المسارات ‌الآمنة المتبقية لصادرات النفط السعودية.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط، الأربعاء.

وذكر في بيان أنه "بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة".

ويقع ميناء دمياط بالقرب من قناة السويس، التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وأضاف البيان "تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات ​للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

وقالت مصادر تجارية مطلعة على الواقعة إن الطائرة المسيّرة أصابت ناقلة التخزين العائمة "إنرجوس وينتر"المملوكة للولايات المتحدة، مما أدى ​إلى اندلاع حريق امتد لاحقا إلى سفينة أخرى.

وقال الجيش الأميركي إنه قصف عشرات الأهداف في إيران، بعد أن أطلقت طهران النار على قوات أميركية في المنطقة.

وذكرت ⁠وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن الحرس الثوري أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب طفلان في ضربات أميركية استهدفت جزيرة قشم، فيما قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في إقليم زنجان.

كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية ​الإيرانية عن محافظ إقليم خوزستان قوله إن الضربات الليلية ألحقت أضرارا بمجمعين لسكن الطلاب في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق التي تديرها الولايات المتحدة في الأردن، ردا ​على الضربات الأميركية.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالرد، قائلا في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية "سيعاقَب المعتدي اليوم".

وأصبحت القواعد الأميركية في الأردن، مؤخرا، أهدافا رئيسية لضربات إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية اليوم إنها أحبطت محاولة إيرانية لاستهداف المملكة، إذ اعترضت خمسة صواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إن هجوما إيرانيا وقع الخميس، أصاب مبنى تابعا لشركة صينية في شمال الكويت، مما أسفر عن مقتل أحد العاملين ​وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

السعودية تشارك في ضربات أميركية

شنت القوات الأميركية والسعودية، الأربعاء، غارات على جماعات متحالفة مع طهران في شرق العراق، ردا على هجمات بطائرات مسيرة على أهداف نفطية سعودية انطلاقا من ​العراق. وكان الهجوم المشترك هو المرة الأولى التي تنضم فيها الرياض علنا إلى واشنطن في شن غارات.

وعقب الهجمات المشتركة، أفاد مصدران بأن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، التقى بنائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في واشنطن، ‌أمس الأربعاء، لحث ⁠إدارة ترامب على عدم تصعيد الصراع أكثر.

وبدأت الحرب في شباط/ فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنها ستستمر بضعة أسابيع فقط.

وانهار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في حزيران/ يونيو، بسبب تجدد القتال حول مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه الآن.

وتهدد الضربات في العراق ومصر بجذب المزيد من دول المنطقة إلى الصراع، بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن حصارا بحريا على السعودية الأسبوع الماضي، ما يشكل تهديدا للمسار البديل لنقل النفط السعودي لآسيا.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن إلى توسيع سوق التأمين البحري في لندن نطاق ​المناطق عالية المخاطر في البحر الأحمر، ليشمل مساحات أكبر ​من السواحل المحاذية للموانئ السعودية، في خطوة ⁠تعكس تنامي المخاوف الأمنية على حركة الملاحة البحرية.

وقال ترامب إنه سيقصف إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ على القوات الأميركية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تسعى أيضا إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والمال العالمية.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من ثمانية بالمئة، الأربعاء، قبل أن ​تتراجع بنحو واحد بالمئة الخميس في تعاملات اتسمت بالتقلب، مع تداول خام برنت عند مستوى يقل قليلا عن 90 دولارا للبرميل.

إيران تسيطر ​على مضيق هرمز

قالت إيران، ⁠الأربعاء، إنها هاجمت ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به.

وأظهرت بيانات صادرة، الخميس، عن شركات تحليلات أن ناقلة غاز طبيعي مسال تشغلها شركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها يتم تسجيل خروجها من الممر المائي منذ 11 تموز/ يوليو.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إن طهران منحت الإذن للناقلة للعبور.

وقالت مصادر، الثلاثاء، إن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من ⁠دول خليجية لإدارة ​مضيق هرمز، تتضمن تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه.

لكن إيران رفضت الاقتراح العماني. ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، لا تزال مستمرة.