السلفادور تصدر أحكامًا بالسجن لأكثر من ألف عام بحق أفراد عصابة وسط استمرار حملة بوكيلة الأمنية

تسعى حكومة السلفادور عبر برنامج "يو كامبيو" إلى إعادة تأهيل السجناء المدانين ودمجهم في الحياة المجتمعية، في وقت تواصل فيه البلاد حملتها الواسعة ضد عصابات الجريمة المنظمة.

أصدرت محكمة في السلفادور أحكامًا بالسجن تصل إلى 1048 عامًا بحق اثنين من أفراد إحدى العصابات الإجرامية، في إطار حملة أمنية واسعة تشنها حكومة الرئيس نجيب بوكيلة منذ عام 2022 ضد عصابات الجريمة المنظمة، في خطوة تعكس تشديد السلطات لعقوباتها بحق المتهمين بجرائم خطيرة.

وقال مكتب الادعاء العام، أمس الأربعاء، إن الأحكام صدرت بحق أفراد ينتمون إلى عصابة "إل غريميو"، بعد إدانتهم بارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وتشكيل تنظيم إجرامي. وأوضح أن المحاكمة شملت 28 متهمًا، فيما حُكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 1048 عامًا لكل منهما، بينما صدرت بحق بقية المدانين أحكام متفاوتة.

وتأتي هذه الأحكام في ظل الحرب التي أعلنها الرئيس اليميني نجيب بوكيلة على العصابات الإجرامية، والتي بدأت في آذار/ مارس 2022 عقب تصاعد أعمال العنف في البلاد. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات أكثر من 90 ألف شخص للاشتباه بانتمائهم إلى العصابات، ويقبع عدد كبير منهم في سجون شديدة الحراسة أثارت أوضاعها انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

وكان الكونغرس في السلفادور قد أقر، في آذار/ مارس الماضي، تعديلًا دستوريًا ألغى الحد الأقصى السابق للعقوبات، والبالغ 60 عامًا، واستعاض عنه بعقوبة السجن مدى الحياة في جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل القاصرين دون سن الثامنة عشرة في بعض الحالات.

في المقابل، تواجه حكومة بوكيلة انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية دولية، التي تتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حملتها الأمنية، بينها الاعتقال التعسفي واحتجاز أشخاص دون أدلة كافية، فضلًا عن ظروف الاحتجاز القاسية داخل السجون.

وبحسب منظمة العفو الدولية، توفي مئات المحتجزين أثناء وجودهم في السجون منذ انطلاق الحملة الأمنية، فيما وثقت المنظمة آلاف حالات الاحتجاز التعسفي، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة السلطات السلفادورية بضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.