تحليلات: هل تستطيع الصين كبح جماح إيران وتحقيق تطلّعات دول الخليج؟

تتطلع دول خليجية إلى الصين للضغط على إيران لفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة مع تصاعد الحرب، في اختبار لنفوذ بكين التي تفضل الحلول الدبلوماسية، بالتزامن مع كشف تقارير عن إبرام طهران صفقة صواريخ دفاع جوي صينية.

مع تصاعد الحرب على إيران من جديد، تتطّلع دول خليجية إلى الصين وليس واشنطن، لاستخدام نفوذها الاقتصادي على إيران، لفتح مضيق هرمز والبحر الأحمر، بما يشكل اختبارا لمدى قدرة واستعداد بكين للضغط على طهران.

وتشير مصادر في ​الخليج إلى أن مساعي دول الخليج لزيادة دور الصين تعود إلى تزايد الإحباط، فالحرب التي اندلعت بهجمات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، ألحقت الضرر بخصمهم في المنطقة، لكنها قيّدت أيضا ‌صادرات حيوية من الطاقة، ووضعتهم بدرجات متفاوتة في مرمى النيران.

ومع تهديد إيران وحلفائها لمضيقي باب المندب وهرمز، قالت ثلاثة مصادر من المنطقة، إن دول الخليج سعت إلى طلب مساعدة بكين، مدركة أن الحرب كشفت حدود القوة الأميركية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير، مساء الخميس.

وأجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عشرات الاتصالات والاجتماعات مع نظرائه سعيا إلى وقف إطلاق نار جديد. وأجرى المبعوث الخاص، تشاي جون، محادثات في عواصم دول خليجية وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "حافظت الصين على تواصل وثيق مع جميع الأطراف، وعملت باستمرار على وقف القتال وتعزيز السلام".

يتيح وضع الصين، كأحد المشترين الرئيسين للنفط من الخليج، وأكبر ​شريك تجاري لإيران، فرصا لكنه يثير أيضا بعض الحساسيات.

وقال مصدر في الخليج: "هناك احترام كبير بين دول الخليج والصين، وتجمعهما شراكة تجارية كبيرة، لذا يتم طرح أي قضية بطريقة هادئة للغاية".

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وتقول إيران إنها ستحتفظ بسيطرتها على مضيق ​هرمز، مشيرة إلى أنها تعرضت للهجوم خلال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الذي تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بتدميره.

وقال المصدر إن حكومات دول الخليج تأمل في نهاية المطاف، أن تدفع بكين طهران ⁠نحو تسوية تفاوضية، مضيفا أن الصين غالبا ما تتحرك ببطء وحذر، لكنها تدرك أيضا أن حربا طويلة الأمد قد تخدم مصالح الصين من خلال زيادة الضغط على الولايات المتحدة.

سياسة الصين في المنطقة

أسست الصين لعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الدول ​الست في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، منذ قمة الخليج والصين في 2022. ومن المقرر عقد قمة أخرى هذا العام في الرياض، لكن لم يتم تأكيدها بعد.

لكن بكين لم تعارض علنا تهديدات طهران للشحن، مما ​زاد الشكوك، بشأن مدى ما قد تبذله الصين، لتأمين الخليج وصادراته.

وقال مصدر ثان من منطقة الخليج: "يحاول الصينيون أن يكونوا أكثر انخراطا في الأمر وأن يقدموا المزيد من المساعدة... لكن تبين أن الصين ليست مؤثرة كما كنا نظن. وسواء كان ذلك بسبب عدم الرغبة في ذلك، أو الافتقار الفعلي للقدرة عليه، فهذا أمر قابل للنقاش".

وأضاف أنه "يبدو أن ما يحدث عندما تدخل أميركا في أي صراع، هو أن حسابات القوى العظمى، تطغى على كل شيء آخر".

وقال المتخصص في الشؤون الصينية بمعهد واشنطن، هنري توغندهات، إن الأولوية القصوى لبكين هي الحفاظ على العلاقات في أنحاء المنطقة، ​بدلا من المخاطرة بتداعيات دبلوماسية من خلال الانحياز علنا إلى أي من المعسكرين، وفق "رويترز".

وبمجرد أن أصبحت واشنطن طرفا في الأزمة بشكل مباشر، اتسع نطاق حسابات بكين إلى ما هو أبعد من الخليج، لتشمل علاقاتها الأوسع، وتنافسها مع واشنطن.

وقال مصدر مطلع على المناقشات ​الصينية، إن "بإمكان حكومات الخليج شراء التكنولوجيا والاستثمارات والطائرات المسيّرة الصينية، لكن ما لا يمكنها شراؤه هو النفوذ الصيني الذي يعمل بشكل مستقل عن (علاقاتها مع) واشنطن".

ويُتوقَّع أن يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 24 أيلول/ سبتمبر.

وقالت وزارة ‌الخارجية الصينية إن ⁠شي قدم اقتراحا من أربع نقاط لحماية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واقترح أيضا دعم دول المنطقة للنهوض بالتنمية والأمن والتعاون.

توازن مصالح

واستغلت الصين علاقاتها الاقتصادية العميقة لتدلي بدلوها في دبلوماسية المنطقة، وتوسطت في تقارب دبلوماسي مفاجئ بين السعودية وإيران في 2023، لكنه يخضع الآن للاختبار.

وقالت ثلاثة مصادر باكستانية، الأسبوع الماضي، إن بكين تضغط على باكستان للتوسط بين واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات. وأكدت وزارة الخارجية الصينية آنذاك أن الصين ستواصل "لعب دور فاعل في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج بالشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن".

وقالت ستة مصادر مطّلعة، هذا الأسبوع، إن الصين أجرت محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، لتمكين ناقلاتها من الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر من دون التعرض لهجمات، وذلك بعد أن تعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمنع الوصول إلى ​الموانئ السعودية.

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وترى الخبيرة في معهد واشنطن، آنا بورشفسكايا، ⁠أن الترتيبات الثنائية الضيقة التي ساعدت في حماية الشحن المرتبط بالصين، هي النتيجة الوحيدة الملحوظة لجهودها الدبلوماسية حتى الآن.

وقالت إنه "بخلاف ذلك، من الصعب أن نرى ما الذي استطاعت الصين، أو ترغب في، تحقيقه"ـ مشيرة إلى أن الحرب سمحت للصين بحماية مصالحها مع زيادة ضغط الناخبين على الزعماء الأميركيين والأوروبيين، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

واستفادت الصين من خصم كبير على أسعار النفط الإيراني، نتيجة للعقوبات ​الدولية المفروضة على طهران. وعلى مر السنين، زادت دعمها للأمن الإيراني من خلال مكونات ذات استخدام مزدوج، ومعدات رقائق إلكترونية، وأنظمة ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، لكنها لم تقدم مساعدات ​عسكرية صريحة، منذ بداية الحرب.

ومنذ نشوب ال⁠حرب، دأبت بكين على نفي تقارير تفيد بأنها قدمت معدات رقائق إلكترونية أو دعما بمعلومات مخابرات أو أنظمة دفاعية لإيران، قائلة إن موقف بكين "شفاف وصريح... ولا يصب أبدا الزيت على النار".

ويقول المحللون إن موقف بكين من الأزمة، يعكس إستراتيجية طويلة الأمد، تتمثل في تجنب التعهدات الأمنية الملزمة إذا كانت بعيدة عن مصالحها الأساسية في شرق آسيا.

وأضافوا أن الصين تفضل الشراكات المبنية على التجارة والاستثمار ومبيعات الأسلحة مع اقتصار أي مشاركة عسكرية أوثق على محيطها المباشر، على خلاف الولايات المتحدة التي تتأسس تحالفاتها على التزامات الدفاع المتبادل.

وقال مصدر ⁠مطّلع على مناقشات ​الصين، إن التفاهمات المتبادلة بين بكين والحوثيين أبقت السفن المرتبطة بالصين بعيدة عن الخطر إلى حد كبير، لكنها لم تشكل ضغطا لإنهاء جميع الهجمات، ​وإن الصين اتبعت بذلك النهج نفسه الذي تبنته خلال هجمات الحوثيين على السفن في عامَي 2023 و2024.

وأضاف المصدر أن على خلاف الولايات المتحدة أيضا، لا توجد لدى الصين أي التزامات دفاعية في الخليج، ولا يوجد تفويض عسكري لحماية الممرات المائية في المنطقة، ولا ترغب أيضا في تولي أي منهما.

وأعلنت بكين ​أنها غير مستعدة لاستخدام القوة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، ولا تعتقد أن بإمكان أي طرف آخر القيام بذلك. ودعت بدلا من ذلك إلى الدبلوماسية والحوار، وإلى ضمان سلامة وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية.

طهران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي ​تحمل على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها، وسط حربها مع الولايات المتحدة.

والصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من ‌أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى، منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة طهران على حماية المواقع العسكرية، والبنى التحتية الإستراتيجية.

وقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ "كيو.دبليو-12" و"إف.إن-16"، الصينية الصنع.

وتم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها تعمل وسيطا بين الجانب الإيراني والمورد الصيني.

حاجة إلى إعادة التسلح بعد أشهر من الحرب

وتحتاج إيران إلى إعادة التسلح بعد قتال على مدى أشهر، شنت خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على منشآت مرتبطة ببرامجها الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي، وردّت ​طهران بوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وسلّطت الحرب الضوء على التحدي المتمثل في الدفاع عن المواقع العسكرية والإستراتيجية الثابتة في مواجهة الطائرات المتطورة، والأسلحة الموجهة بدقة.

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ومن شأن تسليم مئات من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، أن يوسع بشكل كبير مخزون إيران من أسلحة الدفاع الجوي قصيرة المدى، ويؤكد ‌على تعمق العلاقات ⁠العسكرية مع الصين.

وحذّرت المصادر من أنه على الرغم من توقيع الاتفاقية، فإن جداول التسليم والكميات وتفاصيل التنفيذ الأخرى قد تتغير، مشيرة إلى أنه بموجب خطة اتفق عليها الطرفان، ستتم عمليات التسليم في البداية جوّا من أورومتشي في غرب الصين، ثم تمر عبر باكستان إلى إيران، لكن المصادر لم توضح ما إذا كانت عمليات النقل ستتم جوا أم برا.

وقالت هيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، إن "التكهنات حول ضلوع باكستان في توريد أسلحة دفاع جوي إلى إيران من الصين ملفَّقة وكاذبة تماما".

استكشاف طرق بريّة للتسليم

وفي حين استثمرت إيران بكثافة خلال العقدين الماضيين في الصواريخ والطائرات ​المسيرة والرادارات، يقول خبراء عسكريون إن أنظمة الدفاع الجوي ​المحمولة مهمة، لأنها يمكن نشرها بسرعة، وتشغيلها ⁠بفرق صغيرة، ونقلها بشكل متكرر، مما يجعلها أقل عرضة للخطر، مقارنة ببطاريات الدفاع الجوي الثابتة.

وقال مصدر أمني أوروبي، إن السلطات في بلده على علم بعدة عقود قيد المناقشة، تتعلق ببيع محتمل لأنظمة دفاع جوي محمولة من سلسلة "كيو.دبليو" إلى إيران، بما في ذلك أنظمة "كيو.دبليو-12" و"كيو.دبليو-18" و"كيو.دبليو-19".

وقال مصدر أمني ثان في المنطقة، إن إيران كانت تسعى لشراء صواريخ "كيو.دبليو-12" و"كيو.دبليو-18"، لكنه لم يكن على علم بأن صفقة قد أبرمت بالفعل. وكل من "كيو.دبليو-12" و"إف.إن-16" من أنظمة الصواريخ ​أرض-جو، التي تطلق من على ⁠الكتف، وتوجَّه بالأشعة تحت الحمراء، وهي مصممة لمواجهة الطائرات وطائرات الهليكوبتر والمسيّرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وتتيح قدرتها على التنقل، نشرها بسرعة حول المنشآت العسكرية، والبنية التحتية للطاقة، والمواقع المهمة الأخرى.

ويعدّ محللو الشؤون الدفاعية أن نظام "كيو.دبليو-12"، أقل قدرة من طرازات كيو.دبليو الأحدث، بما في ذلك "كيو.دبليو-18" و"كيو.دبليو-19"، لكنهم يقولون إن هذه الأنظمة لا تزال قادرة على توفير طبقة فعالة من الحماية قصيرة المدى ضد الطائرات المسيرة والأهداف التي تحلق على ارتفاع ⁠منخفض.

وقال مصدران استخباراتيان ​غربيان، ومسؤول إيراني، إن طهران بحثت أيضا في استخدام الطرق البرية لنقل الإمدادات العسكرية الصينية، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، بشكل ​أكثر سرية، وتقليل مخاطر التعطيل.

وتسلّط الصفقة الضوء على استمرار اعتماد طهران على مزيج من إنتاج الأسلحة المحلي والموردين الأجانب، على الرغم من سنوات من العقوبات والقيود المفروضة على الواردات المتعلقة بالدفاع.

وأفادت مصادر مطّلعة، سابقا، بأن إيران ​على وشك إبرام اتفاق منفصل مع الصين للحصول على صواريخ "كروز" مضادة للسفن.