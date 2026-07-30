عقوبات أميركية جديدة على إيران تشمل شركة "ماهان إير" للطيران المدني

فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يقدمون الدعم لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي تتهمها بشحن أسلحة لحساب الحرس الثوري الإيراني وتوفير خدمات نقل لعناصره.

طائرة لشركة "ماهان إير" في أحد المطارات الإيرانية (Gettyimages)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على ستة أفراد وكيانات قالت إنهم يقدمون الدعم لـ"ماهان إير"، شركة الطيران الإيرانية التي تتّهمها واشنطن بتسهيل نشاطات الحرس الثوري الإيراني.

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وتشمل قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات، شخصا مقيما على الأراضي الصينية، فيما تشمل قائمة الكيانات شركات في الصين وروسيا وإيران وشطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية.

وجاء في بيان لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن "الذين يقدّمون خدمات مالية أو لوجستية أو دعما تجاريا للحرس الثوري أو لـ’ماهان إير’، يساهمون في استمرارية مشروع إرهابي".

وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة تحديد هويات هؤلاء وكشفهم وإقصاءهم من النظام المالي الأميركي".

و"ماهان إير" هي شركة للطيران المدني تسيّر رحلات داخلية ودولية، لكن واشنطن تتّهمها بشحن أسلحة لحساب الحرس الثوري الإيراني وتوفير خدمات نقل لعناصره.

وتصف طهران الاتهامات الموجّهة إلى "ماهان إير" وشركة "إيران إير" التابعة للدولة بأنها بلا أساس، غير أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين من فرض عقوبات عليهما.

ويرزح قطاع الطيران الإيراني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات التي حدّت بشكل كبير من قدرته على شراء الطائرات وقطع الغيار وخدمات الصيانة.

إلى ذلك، استهدفت العقوبات الخميس شركة داده نكار ومقرّها في طهران، إذ تتّهمها واشنطن بأنها "سعت للحصول على معلومات بشأن مواقع معدات أميركية وإسرائيلية لدعم الاستهدافات العسكرية الإيرانية".