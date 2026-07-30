موجز أنباء العالم الخميس

تتصاعد حدة التوترات الإقليمية إثر ضربات أميركية لإيران وردود طالت الكويت والأردن، بينما تجرى مساع لإحياء المفاوضات، وتتواصل حرائق غابات أوروبا، وتداعيات حرب أوكرانيا، واستمرت موجات اللجوء، فيما أطلق الأوروبيون مناقصة ذكاء اصطناعي بـ30 مليار يورو.

أعلنت باكستان، الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران، اليوم الخميس، أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف، بعد جولة جديدة من الضربات الأميركية على إيران ليلا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم أميركي، استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، بأن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة قُتلوا وأصيب اثنان في ضربات أميركية على جزيرة قشم، في جنوب البلاد.

في الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن شخصا واحدا قُتِل بضربة إيرانية أصابت مبنى تابعا لشركة صينية في شمال البلاد.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة، من دون تسجيل اصابات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز بدعم أميركي عادتا أدراجهما بعد اندلاع حريق في إحداهما.

القاهرة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط، أمس الأربعاء، سببه هجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عنه، في أول هجوم على مصر منذ بدء الحرب على إيران.

غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون الخميس في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

روسيا وأوكرانيا

قُتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة من عائلة واحدة، جراء ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، ليل الأربعاء إلى الخميس، فيما جدد الرئيس فلوديمير زيلينسكي دعوته إلى حلفاء بلاده لتزويدها المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ في مواجهة "الإرهاب الروسي".

في بولندا، اتّهمت السلطات روسيا بأنها وراء إطلاق صاروخ سقط في أراضيها من دون التسبّب بإصابات، في إطار القصف الكثيف الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، ليل الأربعاء - الخميس.

فرنسا

أعربت خدمات الإطفاء في فرنسا، الخميس عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند بجنوب غرب البلاد، منذ 22 تموز/ يوليو قد تم احتواؤه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام.

أثينا

أُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية، بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون الخميس.

إسطنبول

واصل عناصر الإطفاء الأتراك مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة في تركيا، بينها أنطاليا ومضيق الدردنيل، وفق ما أفادت السلطات.

لندن

أودت موجتا الحر القياسية اللتان ضربتا بريطانيا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، بحياة نحو 2877 شخصا، وفقا لما أعلنته هيئة الأمن الصحي البريطانية.

أنقرة

نشرت أنقرة خمس مقاتلات من طراز "إف-16" مع طواقمها في إستونيا في إطار مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس.

المهاجرون إلى أوروبا

أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحرا إلى مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، فيما أظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي مهاجرين يسبحون بمحاذاة الحدود، قبل أن يركضوا إلى داخل المدينة.

وعُثر، الخميس، على أربعة مهاجرين قتلى، بعد محاولات لعبور بحر المانش بصورة غير نظامية من شمال فرنسا إلى إنجلترا، وفق ما أفادت السلطات.

لبنان

أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب كانت مقرّرة، الخميس، لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة في دعوى مقامة ضدّه من حاكم المصرف الحالي تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف، بعدما تعذّر عليه الحضور لأسباب صحية وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

زلزال اليابان

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34، وفقا لما أعلنت حكومة طوكيو، الخميس، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل "الأشخاص الذين لا يزال سبب وفاتهم موضع تحقيق، لمعرفة ما إذا كان مرتبطا بالزلزال".

الصين ونيوزيلندا

قالت السفارة الصينية في نيوزيلندا، إنها رفعت شكوى رسمية، الخميس، احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية إزاء نائب في البرلمان النيوزيلندي من أصل صيني، قال له: "عُد إلى بلدك!".

أستراليا

رفعت الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا، الخميس، دعوى قضائية ضدّ شبكة "تلغرام" بتهمة التقصير في التزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب.

لقاح مرتقب ضد إيبولا

أعلنت مختبرات "هيلمان" التي تتخذ من سنغافورة مقرا أنها ستبتكر لقاحا ضد إيبولا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه "الأكثر ترجيحا للنجاح" لمكافحة انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الاتحاد الأوروبي والذكاء الاصطناعي

أطلق الاتحاد الأوروبي، الخميس، باب مناقصة عملاقة تهدف إلى محاولة تعويض تأخره قي سباق الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، لبناء "مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي" هي الأولى فيه، ويُفترض أن يؤمن قدرة حوسبة ضخمة.

نموّ وتراجع اقتصاديّ

شهد الاقتصاد الفرنسي نموا في الربع الثاني من العام، معوّضا بذلك الانكماش الطفيف الذي كان قد شهده في الربع الأول، وفقا لتقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الخميس.

وشهد النموّ الألماني تراجعا طفيفا في الربع الثاني من العام، صامدا بشكل أفضل من المتوقّع في وجه تداعيات الحرب، لا سيّما بفضل انتعاش الصادرات بحسب مذكّرة للمصرف المركزي.

فرنسا

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة كبيرة في الربع الثاني من العام، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على وقع الحرب ضد إيران، وفقا لما أعلنته الخميس وكالة الطاقة الدولية.