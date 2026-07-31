ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو في اليابان إلى 34 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان إلى 34 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين وإغاثة المتضررين، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قد تضاعف حجم الأضرار.

ارتفعت، صباح اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان إلى 34 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين وإجلاء السكان من المناطق المتضررة، وسط مخاوف من هزات ارتدادية قد تعرقل جهود الاستجابة.

وأفادت السلطات اليابانية بأن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، في حين تسببت الهزة الأرضية في أضرار واسعة بالمباني والبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، إضافة إلى إغلاق بعض الطرق وخطوط النقل نتيجة الأضرار والانهيارات.

وتواصل فرق الطوارئ، مدعومة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية، عمليات إزالة الأنقاض والوصول إلى المناطق المتضررة، بينما تعمل السلطات على توفير مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن المباني المتضررة، في ظل استمرار تقييم حجم الخسائر.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، نظرًا لوقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، ما دفعها إلى تطوير أنظمة متقدمة للرصد والإنذار المبكر والتعامل مع الكوارث الطبيعية.