البيت الأبيض يوظف مشاهد المهاجرين في سبتة للدفاع عن سياسة ترامب المتشددة

استغل البيت الأبيض مشاهد تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومهاجمة الديمقراطيين، في ظل تصاعد الجدل بشأن الهجرة واقتراب انتخابات منتصف الولاية.

استغل مسؤولون بارزون في البيت الأبيض مشاهد تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية قادمين من المغرب للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وشن هجوم على الحزب الديمقراطي، في ظل استعداد الجمهوريين لخوض انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكتب نائب كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار ترامب لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، عبر منصة "إكس"، أن المشاهد التي شهدتها سبتة "كانت تحدث يوميا في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع التي قضاها جو بايدن في الرئاسة"، معتبرا أن الديمقراطيين سيكررون هذه السياسات "على نطاق أوسع" إذا عادوا إلى السلطة.

وأضاف ميلر، المعروف بمواقفه المتشددة المناهضة للهجرة، أن استمرار ما وصفه بـ"الهجرة غير الشرعية" سيؤدي إلى "تدمير المنازل ونهبها"، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بسبب لهجتها الحادة تجاه المهاجرين.

من جانبه، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن المشاهد التي شهدتها سبتة تعكس ما كانت عليه الأوضاع خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مضيفا أن انتخاب ترامب حال دون تكرار مثل هذه المشاهد في الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه مدينة سبتة الإسبانية، الواقعة على الساحل الشمالي لإفريقيا، أكبر موجة وصول للمهاجرين منذ العام 2021، بعدما تمكن آلاف الأشخاص من دخول المدينة قادمين من المغرب خلال الأيام الأخيرة.

وأسفرت محاولات الوصول إلى سبتة عن مصرع ما لا يقل عن تسعة مهاجرين أثناء محاولتهم بلوغ المدينة سباحة، فيما أثارت التطورات نقاشا أوروبيا بشأن سياسات حماية الحدود، ودفع ذلك إيطاليا إلى الدعوة لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن.

ويواصل الجمهوريون استثمار ملف الهجرة بوصفه أحد أبرز محاور حملاتهم الانتخابية، مع سعيهم إلى تعزيز حضورهم في انتخابات الكونغرس المقبلة، في حين يواصل الديمقراطيون انتقاد سياسات إدارة ترامب، معتبرين أنها تتسم بالتشدد وتستهدف المهاجرين بصورة غير إنسانية.