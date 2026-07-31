كارني يندد بالهجوم على مركز إسلامي في كندا ويحذر من تصاعد الإسلاموفوبيا

ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالهجوم الذي استهدف مركزًا إسلاميًا في مدينة وينيبيغ، واصفًا إياه بأنه اعتداء "مروع" مدفوع بالإسلاموفوبيا، فيما أكدت السلطات عدم وقوع إصابات وبدء التحقيق في الحادث.

ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالهجوم الذي استهدف مركزًا إسلاميًا في مدينة وينيبيغ، واصفًا الحادث بأنه "مروع" ومدفوع بالكراهية والإسلاموفوبيا، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال "لا مكان لها في كندا".

وجاءت تصريحات كارني عقب إطلاق نار استهدف مركز الرحمة الإسلامي في عاصمة مقاطعة مانيتوبا مساء الأربعاء، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات بين المتواجدين داخل المركز.

وقال كارني في منشور على منصة "إكس" إن "هذا العمل العنيف المدفوع بالإسلاموفوبيا مروع، ولا مكان له في كندا"، معربًا عن ارتياحه لعدم إصابة أي شخص، ومؤكدًا أن أجهزة إنفاذ القانون تحظى بدعمه الكامل من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

من جانبه، قال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إن أشخاصًا أطلقوا النار على المركز من داخل مركبة، قبل أن يهاجموه باستخدام "أداة صلبة"، بينما كان أفراد من الجالية الإسلامية مجتمعين داخله.

وأضاف المجلس أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تستهدف المسلمين في أنحاء البلاد، محذرًا من أن العنف المعادي للمسلمين "بلغ مستويات قياسية" وأنه يقترب من التحول إلى ظاهرة اعتيادية في المجتمع الكندي.

وأكدت السلطات الكندية أنها تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل بشأن هوية المشتبه بهم أو الدوافع الدقيقة وراء الاعتداء.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التحذيرات من تنامي خطاب الكراهية والاعتداءات ذات الطابع العنصري والديني في عدد من الدول الغربية، وسط دعوات منظمات حقوقية ومجتمعية إلى تعزيز إجراءات حماية دور العبادة والمراكز التابعة للأقليات.