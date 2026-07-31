مصرع 34 عاملا بانفجار منجم فحم في باكستان

لقي 34 عاملًا على الأقل مصارعهم إثر انفجار نجم عن غاز الميثان داخل منجم فحم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عمال محتملين عالقين.

لقي 34 عاملًا على الأقل مصارعهم جراء انفجار وقع داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث المحلية، صباح اليوم الجمعة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عمال يُحتمل أن يكونوا عالقين داخل المنجم.

ووقع الانفجار، الخميس، في منجم يقع قرب مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالموارد المعدنية، وتسبب بأضرار كبيرة في الموقع، بعد أن نجم عن تراكم غاز الميثان، بحسب السلطات.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية، اليوم، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 34 عاملًا من داخل المنجم، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث للتأكد من عدم وجود عمال آخرين محاصرين وانتشالهم.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن العدد الدقيق للعمال الذين كانوا داخل المنجم لحظة وقوع الانفجار، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ المشتركة عملها في ظروف صعبة بسبب طبيعة الحادث والأضرار التي لحقت بالمنشأة.

وتُعد حوادث المناجم شائعة في باكستان، ولا سيما في إقليم بلوشستان، الذي يُعد أكبر أقاليم البلاد مساحة ومن أفقرها، رغم غناه بالموارد الطبيعية.

ويعاني قطاع التعدين في الإقليم من تحديات تتعلق بظروف العمل وإجراءات السلامة، فيما تشير تقارير إلى تكرار حوادث الانهيارات والانفجارات في مناجم الفحم، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا سنويًا.

ويأتي الحادث في ظل استمرار المطالبات بتحسين معايير السلامة وتوفير شروط عمل أكثر حماية لعمال المناجم في باكستان.