وصلت "قافلة فلسطين" إلى إسطنبول التركية، الخميس، بعد انطلاقها من سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، في طريقها إلى الضفة الغربية مرورًا بالعراق والأردن، بمشاركة عشرات الناشطين من دول أوروبية مختلفة.

وصلت "قافلة فلسطين"، أمس الخميس، إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد انطلاقها من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، في طريقها إلى الضفة الغربية، مرورًا بالعراق والأردن، بمشاركة عشرات الناشطين من دول أوروبية مختلفة.

ودخلت القافلة الأراضي التركية عبر معبر إيبسالا الحدودي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، قبل أن تواصل طريقها نحو إسطنبول، حيث حظيت باستقبال شعبي في منطقة باشاك شهير، بمشاركة رافعين للأعلام التركية والفلسطينية.

"قافلة فلسطين" تصل إسطنبول في طريقها إلى الضفة الغربية عبر العراق والأردن

(تصوير: وكالة الأناضول)

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ونُظم استقبال جماهيري للقافلة في ساحة مسجد باشاك شهير المركزي، تخللته كلمات وهتافات تضامنية مع الفلسطينيين، فيما أكد المشاركون دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للحرب والاحتلال.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للقافلة، هاكان شيمشك، خلال كلمة ألقاها في الفعالية، إن القافلة تأتي في "مرحلة تاريخية" تشهد تصاعدًا للظلم والمعاناة، معتبرًا أنها لا تمثل فقط فعلًا تضامنيًا، بل تعبيرًا عن موقف مدني يسعى إلى لفت الانتباه إلى ما وصفه بانتهاكات القانون الدولي.

وأضاف شيمشك أن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مدعيًا أن سياسات التهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تتواصل بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن القافلة لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تحمل أيضًا رسالة سياسية وإنسانية تهدف إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المشاركين يسعون من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان والقانون الدولي، في ظل ما وصفه بفشل النظام الدولي في حماية المدنيين.

وكانت "قافلة فلسطين" قد انطلقت السبت من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، مرورًا بألبانيا واليونان، بمشاركة نحو 60 ناشطًا من دول أوروبية مختلفة، قبل وصولها إلى تركيا، حيث من المقرر أن تواصل مسارها باتجاه الضفة الغربية عبر العراق والأردن.