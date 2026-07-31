60 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة بإسبانيا: مصرع 34 ومواجهات وموقوفون

شهد جيب سبتة تدفقاً ضخماً لنحو 60 ألف مهاجر عبر المغرب تسبب بوفاة العشرات ونشر الجيش الإسباني، وسط عودة آلاف، وتحذيرات دولية وأوروبية، ودعوات لتعزيز الرقابة الحدودية وإعادة الواصلين فورا.

قال رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة الإسباني، شمال المغرب، إن 60 ألف مهاجر عبروا الحدود في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يناهز ثلاثة أرباع عدد السكان المحليين.

وذكر رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة، خوان فيفاس، خلال مؤتمر صحافي: "تُظهر التقديرات أن نحو 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا خلال هذه الفترة. وهذا يمثّل 70 في المئة من سكان سبتة". أضاف "لتكوّنوا تصورا عن الأمر... تخيّلوا أن 34 مليون شخص يدخلون إسبانيا خلال 24 ساعة. من الواضح أن هذا العدد يُظهر استحالة استيعاب هذا الضغط".

وأعلنت الحكومة الإسبانية، قد الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا مدينة سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الحكومة، الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قرّرت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

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وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

واستمر تدفق المهاجرين خلال الليل حتى صباح الجمعة، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين، بحسب المصدر الذي أكد أن 18 منهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود بحرا الى سبتة.

34 مهاجرا لاقوا حتفهم أثناء محاولتهم الدخول إلى سبتة

وأعلن رئيس السلطة المحلية في جيب سبتة، أن ما لا يقل عن 34 شخصا، لاقوا حتفهم أثناء محاولتهم الدخول من المغرب في موجة ضخمة من تدفق المهاجرين غير النظاميين هذا الأسبوع.

وقال خوان فيفاس: "أود أن أعبر، بكل صدق، باسمنا جميعا، عن حزننا العميق وألمنا على الضحايا".

أكثر من 25 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 25 ألف مهاجر غادروا جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب، بعدما تدفق إليه 60 ألف شخص في الأيام الماضية.

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وقالت الوزارة إن "عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب صباح 31 تموز/ يوليو حتى الساعة الأولى ظهرا: 25 ألف شخص. يغادر سبتة ما معدّله 150 شخصا في الدقيقة".

قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات

وأوقفت الشرطة المغربية، أكثر من ثلاثين شابا في مدينة الفنيدق بشمال البلاد، وذلك عقب مواجهات بالقرب من الحدود مع جيب سبتة الإسباني.

وتدفّق آلاف الأشخاص خلال الأيام الماضية الى هذه المنطقة وتجمّع كثر منهم على تلال مطلّة على المنطقة الحدودية، حيث دارت مواجهات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة.

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وحاولت الشرطة المغربية تفريقهم مرارا عبر رشّهم بخراطيم المياه، وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

سانشيز: شائعة أطلقتها "مافيات المتاجرين بالبشر"

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الجمعة، إن تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة، مرتبط بتفسير مضلل روجت له "مافيات" متاجرين بالبشر لحكم قضائي صدر مؤخرا، بشأن إعادة المهاجرين الذين وصلوا بحرا.

وقال سانشيز: "لقد تبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر، روّجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة، لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية".

وأضاف أن تفسير الحكم الذي ينص على "عدم إمكان إعادة الأفراد الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا إلى الحدود... انتشر بسرعة هائلة في الساعات الأخيرة".

ووصف التدفق الجماعي إلى جيب سبتة بأنه "هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا".

وقال إن "الحكومة الإسبانية تقف إلى جانب مدينة سبتة. ونتفهم مشاعر القلق والتوتر التي يعيشها السكان خلال الساعات القليلة الماضية، ولا سيما اليوم"، قبل أن يصف "ما حدث بالأمس بأنه هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا".

ترامب يحذّر من تكرار الأزمة في الولايات المتحدة

في السياق، عدّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني بشمال المغرب، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.

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ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله، إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية "مروّعة".

وأضاف: "تذكّروا تلك الصورة. هذا ما سنكون عليه بعد ثلاث سنوات إذا وصل الطرف الخاطئ إلى الحكم"، مشيرا إلى أنه "إذا وصل الديمقراطيون (إلى الحكم)، لن تعيشوا حياة جيدة جدا".

الاتحاد الأوروبي: نتابع التطورات ومستعدون لدعم إسبانيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يتابع عن كثب التطورات في مدينة سبتة، مؤكدا استعداده لتقديم دعم مالي إضافي إلى جانب الدعم التقني والعملياتي لإسبانيا.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، إنهم على دراية بالتطورات الأخيرة في سبتة ويتابعون الوضع عن كثب.

وأكد على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، والحفاظ على سلامة الحدود الخارجية للاتحاد، ومنع إساءة استخدام الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

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وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تقدم دعما ماليا وعملياتيا لإسبانيا، بما في ذلك في سبتة، مضيفا: "مستعدون أيضا لتقديم دعم مالي إضافي ودعم تقني وعملياتي، بما في ذلك عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)".

وذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر يجري اتصالات مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.

وأكد الناطق ترحيب الاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا لضمان إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطرق غير قانونية بسرعة وفق القواعد المعمول بها، ولمواجهة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن المغرب "شريك مهم وموثوق"، مضيفا: "نحن على اتصال وثيق مع السلطات المغربية لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء هذه الرحلات الخطيرة فورا".

ماكرون يطلب تشديد التفتيش

وطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، "تعزيز عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا" في ظل أزمة تدفق المهاجرين، وفقا لما أفادت أوساط الرئيس الجمعة.

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ونقلت الأوساط عن ماكرون قوله إن "فرنسا على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية إذا ما عبّرت هذه الأخيرة عن حاجتها إليه، بما في ذلك عبر (...) فرونتكس"، وهي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الحدود، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان نونييز أعلن في وقت سابق أن فرنسا ستشدد ضبط حدودها مع إسبانيا.

وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "إزاء الوضع الذي تم رصده في جيب سبتة، أصدرتُ منذ مساء أمس (الخميس) تعليمات لتعزيز عمليات التفتيش على الحدود الإسبانية دون إبطاء"، مشيرا الى تفعيل قوة التدخل السريع الحدودية من للقيام بـ"عمليات تفتيش معمقة".

وأكد نونييز أنه على تواصل مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا.

وقال في تصريحات لإذاعة "آر تي أل"، "نقوم بعمليات تفتيش على الحدود الفرنسية الإسبانية، فهي قائمة وجرى تعزيزها في الأشهر الأخيرة"، مضيفا: "لدينا قوة متنقلة منتشرة بشكل دائم. سنقوم، بالطبع، باتخاذ التدابير اللازمة إذا حدثت تحركات باتجاه الأراضي الفرنسية"، ومشيرا إلى أنه "في أي حال، سنعزز بالتأكيد عمليات التفتيش على الحدود".

ميرتس يطالب بـ"إعادة المهاجرين غير النظاميين فورا"

بدوره، دعا المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، الجمعة، المغرب إلى "إعادة المهاجرين غير النظاميين فورا".

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وقال: "ترغب إسبانيا، بل يجب عليها، السيطرة على الوضع في سبتة بأسرع وقت ممكن. ولذلك، أرحب بنية إسبانيا عدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بدخول البر الأوروبي".

وتعهد زعيم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، الذي تولى السلطة العام الماضي، اتخاذ موقف صارم إزاء الهجرة "غير النظامية"، وهي قضية ساهمت في تعزيز الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وأضاف ميرتس أن "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية لمكافحة الهجرة غير القانونية. وأتوقع بوضوح من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوفاء بهذا الالتزام".