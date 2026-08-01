واشنطن تحذّر مواطنيها بالمنطقة على وقع احتمال تجدد الحرب والهجمات على إيران

حذرت واشنطن مواطنيها في الشرق الأوسط إلى احتمال إغلاق للمجال الجوي واضطرابات بالسفر على وقع احتمال تجدد الحرب على إيران، في وقت تستعد أميركا وإسرائيل لشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية.

حذّرت واشنطن بواسطة وزارة الخارجية وسفاراتها في بلدان بالشرق الأوسط مواطنيها الاستعداد لإغلاق المجال للجوي واضطرابات محتملة بالسفر، كما دعتهم إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة، وقالت إن "إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أو أميركيين في أنحاء العالم".

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وحذرت السفارات الأميركية في عدد من العواصم في المنطقة، المواطنين الأميركيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة. وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأميركية في الأردن وإسرائيل والعراق، نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي، "ينبغي على الأميركيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد".

ودعت البعثات الأميركية مواطنيها إلى التحقّق من تفاصيل الرحلات الجوية واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. وأضافت "ينبغي على المواطنين الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخّي الحذر والتحلي باليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة متقطعة وحدوث اضطرابات في السفر".

وطُلب من الأميركيين الموجودين في الأردن عدم التوجّه إلى القواعد العسكرية الأميركية هناك، والتي تعرّضت أخيرا لهجمات إيرانية، فيما نُصح الأميركيون في إسرائيل بتحديد أقرب ملجأ يحميهم من القصف.

يأتي ذلك في وقت تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال شن حملة قصف واسعة ضد منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران، قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وفق تقرير أوردته شبكة "سي بي إس نيوز"، مساء الجمعة، نقلًا عن مصادر متعددة، فيما لم يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حتى الآن أوامر نهائية ببدء العملية.

وبحسب التقرير، تشمل قائمة الأهداف المحتملة محطات لتوليد الكهرباء ومصافي ومنشآت أخرى في البنية التحتية للطاقة، في خطوة قد توسّع نطاق الهجمات من المواقع العسكرية إلى مرافق تؤثر مباشرة في الاقتصاد الإيراني وعمل مؤسسات الدولة. وأُبلغت إسرائيل بالخطط وتنسق بشأنها مع واشنطن، ما قد يعني عودتها إلى المشاركة المباشرة في القتال بعد توقف عملياتها خلال الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة.

وناقش مسؤولون أميركيون إمكان إنهاء الحملة قبل افتتاح الأسواق المالية صباح الإثنين، خشية أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة إلى ارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق العالمية، فيما عارض مساعدون في البيت الأبيض الخيار بسبب تداعياته السياسية والاقتصادية وكلفة الحرب. كما بُحث احتمال قطع الكهرباء عن طهران، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى مساء الجمعة.

وطُرحت الخطة خلال اجتماع للحكومة الأميركية برئاسة ترامب في منتجع كامب ديفيد، حيث توعد الرئيس الأميركي بضرب إيران "بقوة شديدة"، بينما أعلنت وزارة الدفاع استعدادها لتنفيذ توجيهاته فور صدورها. ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أميركي سابق أن استهداف البنية التحتية للطاقة قد يرمي إلى تقليص قدرة المؤسسة العسكرية الإيرانية على إدارة عملياتها وتوفير الخدمات.

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