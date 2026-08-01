تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لنقل 750 ألف برميل نفط يوميا

أبرمت بغداد وأنقرة اتفاقا لعام واحد لإعادة تفعيل نقل النفط عبر خط الأنابيب المشترك، بقدرة تصل إلى 750 ألف برميل يوميا، ليكون خطوة أولى نحو اتفاق دائم يوسع التعاون في قطاع الطاقة ويزيد القدرة التصديرية، بما يعزز إمدادات الطاقة

الرئيس العراقي، علي الزيدي، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال اجتماعهما في أنقرة، 28 تموز/ يوليو (Getty Images)

وقّعت تركيا والعراق، السبت، على اتفاق مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

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وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن: "وفدا عراقيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، باسم محمد خضير، توجه إلى تركيا لتوقيع اتفاقية مؤقتة لمدة سنة واحدة، تمهيدا لإبرام اتفاقية شاملة وطويلة الأمد مع الجانب التركي تشمل مشاريع في قطاع الطاقة".

وأضاف أن: "الاتفاقية تهدف إلى إدامة تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان التركي"، مبينا أنها: "اتفاقية ثلاثية تضم من الجانب العراقي شركة تسويق النفط ’سومو’ وشركة نفط الشمال، ومن الجانب التركي شركة ’بوتاش’".

وأوضح أن: "الاتفاقية تحدد طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن: "تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان، وعودة الشركات الأجنبية، واستئناف الإنتاج في الإقليم، فضلا عن نقل النفط من الجنوب إلى الشمال".

وقال إن: "الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يوميا، بعد إنجاز خط أنبوب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان)".

وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان، أن الوزير ألب أرسلان بيرقدار، التقى بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء، وقعت شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية "بوتاش"، على اتفاقية لنقل النفط الخام مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وشركة نفط الشمال العراقية.

ويستخدم خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا إستراتيجيا للطاقة بين البلدين.

ونقل بيان وزارة الطاقة التركية عن الوزير بيرقدار تأكيده على أن خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي لا يسهم فقط في العلاقات التجارية بين البلدين، بل يدعم أيضا أمن إمدادات أسواق النفط العالمية.

وأضاف بيرقدار: "يحمل خط الأنابيب أهمية استثنائية بوصفه مسارا بديلا في عالم يواجه أزمة هرمز، وفي ظل بقاء 20 مليون برميل عالقة، بشكل أو بآخر، في الخليج".

وأوضح أن تركيا تواصل منذ نحو 50 عاما تشغيل خطين يمتدان من سيلوبي (جنوب شرقي تركيا) إلى جيهان (ميناء جنوبي تركيا).

وأشار إلى أن شركة "بوتاش" تتولى تشغيل الخط، إلى جانب عمليات التخزين والتحميل في جيهان.

وقال بيرقدار، إن تركيا تسعى إلى الاستفادة الكاملة من طاقة الخط البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الهدف يتمثل في نقل النفط القادم من العراق، إلى جانب النفط الذي قد يصل مستقبلا من الكويت ودول الخليج الأخرى، إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.

ولفت بيرقدار، إلى أن المصافي التركية صممت منذ سنوات طويلة لمعالجة نفط المنطقة، وأن النفط العراقي ونفط كركوك يأتيان بين أكثر أنواع الخام استخداما فيها.

تعاون نفطي

وسبق أن بحث بيرقدار في بغداد، في 9 تموز/ يوليو الفائت، ملف خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي مع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الذي زار أنقرة في 28 تموز/ يوليو.

وفي يوم زيارة الزيدي إلى أنقرة، استحوذت شركة البترول التركية على حصة قدرها 15% في شركة تابعة لـ"بي بي"، تتمركز أعمالها في كركوك.