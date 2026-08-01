تسعة قتلى في كييف في هجوم روسي جديد بصواريخ بالستية

أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، "قتل تسعة أشخاص في العاصمة إثر الهجوم المعادي"، مشيرًا إلى إصابة 28 شخصًا بجروح.

صورة من أحد مواقع الاستهداف في كييف صباح اليوم (Getty images)

شنت روسيا هجومًا ليليًا جديدًا بصواريخ بالستية على كييف، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بحسب حصيلة صدرت صباح السبت، فيما لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مترددًا في السماح لأوكرانيا بصنع أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت، تحتاج إليها للتصدي لهذه الضربات.

وتشكل وسائل الدفاع ضد الصواريخ البالستية، التي يصعب اعتراضها، "أولوية مطلقة" بالنسبة لأوكرانيا، في وقت تكثف روسيا ضرباتها.

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، "قتل تسعة أشخاص في العاصمة إثر الهجوم المعادي"، مشيرًا إلى إصابة 28 شخصًا بجروح.

من جهتها، أفادت أجهزة الإغاثة، عبر تلغرام، عن وقوع "حرائق وأضرار في خمس دوائر من العاصمة"، من بينها سولوميانسكي، حيث قتل شخصان، و"دمر مبنى سكني من خمسة طوابق بصورة جزئية، واشتعلت فيه النيران".

وفي دائرة دارنيتسكي، حيث وقع سبعة قتلى، أشارت أجهزة الإغاثة إلى اندلاع "حريق في مبنى إداري".

وسمع صحافي في وكالة فرانس برس عدة سلاسل من الانفجارات، أدى دويها إلى انطلاق صفارات إنذار السيارات في الشوارع.

وروت أوكسانا، وهي من سكان كييف، أنها سمعت "انفجارات مروعة فعلًا"، مضيفة: "ثم أخذ الزجاج يتساقط كالمطر، وبدأ الناس يخرجون، فيما كانت الانفجارات تتواصل".

من الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع أن الضربات "البالغة الدقة" على كييف ومحيطها، استهدفت "شركات من مجمع الصناعات العسكرية ومراكز لوجستية في أوكرانيا".

وفي الليلة السابقة، قتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة من أفراد عائلة واحدة، قرب كريفيي ريغ، كما قتل شخصان في قصف على كييف وبولتافا.

وأعلن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، استنادًا إلى معلومات أولية، أن الصاروخ البالستي الذي أصاب منزل العائلة، كان من صنع كوريا الشمالية.

"لم نعط موافقتنا" -

وكتب وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، السبت، على إكس، أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والأنظمة الاعتراضية. إن سرعة القرارات والتسليم جوهرية".

وبعدما قال ترامب، في مطلع تموز/يوليو، إنه ينوي السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت على أراضيها، للتصدي للهجمات الروسية، عاد وصرح، الجمعة، أن على واشنطن أن تكون "حذرة جدًا" بشأن منح أوكرانيا ترخيصًا بهذا الصدد.

وقال ترامب، خلال اجتماع لإدارته فُتح للصحافيين في كامب ديفيد: "هذه الأسلحة مذهلة. علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها"، مضيفًا: "لم نعط موافقتنا بعد، إننا نبحث المسألة".

وكان الرئيس قد صرح، الخميس، لصحيفة فاينانشل تايمز، أنه "غير واثق" مما إذا كان سيسمح بإنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا.

غير أن أوكرانيا تعاني من نقص في الدفاعات الجوية، فيما تكثف روسيا ضرباتها، وتفاقمت هذه الأزمة مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في 28 شباط/فبراير.

وناقش ترامب هذه القضية، خلال لقاء عقده مع زيلينسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في البيت الأبيض.

ورغم إعلان زيلينسكي، عقب الاجتماع، أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت، فإن الرئيس الأميركي اكتفى بالإشارة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، "مناقشة أمور كثيرة"، وأنه "سار بشكل جيد للغاية".

واتّهمت بولندا، الخميس، روسيا بأنها وراء إطلاق صاروخ سقط على أراضيها خلال الليل، من دون التسبّب بإصابات، في إطار القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا.

في المقابل، تكثف أوكرانيا ضرباتها على مدن روسية بعيدة عن الحدود، في حملة تستهدف، بحسب كييف، البنى التحتية الروسية، ولا سيما النفطية.