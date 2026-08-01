شائعات على وسائل التواصل وصعوبات اقتصادية وراء تدفق مغاربة إلى إسبانيا

ردت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، التي تتخذ عموما موقفا إيجابيا تجاه الهجرة، بحزم على هذه الموجة. ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث الأمر بأنه "انتهاك للسيادة الإسبانية"، وتعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن.

كان المغربي أيوب الأبيض (16 عامًا) يتابع عبر منصة إنستغرام مقاطع مصورة تُظهر مهاجرين أثناء عبورهم إلى جيب سبتة الإسباني، حين قرر برفقة ابن عمه خوض التجربة، رغم أنهما كانا يبعدان عن الحدود مسافة تستغرق نحو 12 ساعة بالسيارة.

ووصل الأبيض إلى المنطقة المغربية المحاذية لحدود سبتة بعد رحلة استعان خلالها بسائقين اثنين. وقال لرويترز: "الهجرة تهدف إلى تحسين حياتنا. اتفقنا على أن نجرب فكرة العبور ونتوكل على الله".

وكان يأمل في الانضمام إلى نحو 60 ألف مهاجر عبروا من المغرب إلى سبتة خلال هذا الأسبوع، في موجة هجرة تُعد الأكبر في التاريخ الحديث.

ويترقب كثير من الشباب في المغرب، لسنوات، فرصة لعبور الحدود بحثًا عن مستقبل أفضل، في ظل الفقر وتردي الخدمات العامة، اللذين أشعلا احتجاجات واسعة أواخر العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن ربع المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لا يشاركون في التعليم أو العمل أو برامج التدريب.

وعندما انتشرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي حول حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في ​أوائل تموز/ يوليو يقضي بعدم جواز إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر في أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية ⁠على الفور، رأى كثيرون في ذلك فرصة سانحة.

وقال ماوريسيو فالينتي، مدير منظمة (كيار) الإسبانية الخيرية المعنية باللاجئين، إن هدوء البحر في هذا الوقت من العام يجعل السباحة ​خيارا أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة للمهاجرين.

وقالت دنيا خرادي التي تعمل نادلة في بلدة القليعة التي كانت مركزا للاحتجاجات في العام الماضي "جئت إلى هنا بحثا عن مستقبل أفضل. راتبي ​لا يكفي لإعالة والديّ، ولدي ابنة... كان الله في عوننا".

معلومات خاطئة

ردت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، التي تتخذ عموما موقفا إيجابيا تجاه الهجرة، بحزم على هذه الموجة. ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث الأمر بأنه "انتهاك للسيادة الإسبانية"، وتعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن.

وألقت وزارة الخارجية باللوم على المعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت والتي توحي بأن المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر ​سيسمح لهم بالبقاء في إسبانيا. وعلى الرغم من أن الحكم القضائي أوقف عمليات الإعادة القسرية الفورية، فإنه لا يزال يسمح بالإعادة من خلال الإجراءات القانونية المعتادة.

​وقال سانتشيث إن إسبانيا تدرس إجراء تعديلات على قانون الهجرة لتعزيز إجراءات الإعادة إلى الوطن.

وفي إجراء مؤقت، أشار إلى أن الحكومة ستضع عوامات بحرية لتمييز الحدود في البحر.

توتر دبلوماسي؟

تساءل ‌بعض المحللين عما ⁠إذا كانت السلطات المغربية غضت الطرف عن عمليات العبور، مشيرين إلى حالات سابقة اتُهمت فيها الرباط باستخدام الهجرة ورقة ضغط سياسي.

ووقعت أحدث موجة كبيرة في أيار/ مايو 2021 عندما بدا أن السلطات المغربية خففت من إجراءات مراقبة الحدود، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها انتقام من استضافة إسبانيا لأحد الزعماء المطالبين باستقلال الصحراء الغربية.

ولا يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية على سبتة والجيب الإسباني الآخر مليلية، ويصف الجيبين، اللذين يقعان تحت السيطرة الإسبانية منذ عدة قرون، بأنهما "محتلان".

وتحسنت العلاقات بين مدريد والرباط ​في السنوات القليلة الماضية بعد أن أيدت ​إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء ⁠الغربية، وهي إقليم يعتبره المغرب جزءا من أراضيه، لكن جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تسعى للحصول على الاستقلال للإقليم.

ومع ذلك، قال هيثم عميرة-فرنانديز، مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة في مدريد، إن زيارة سانتشيث إلى الجزائر في وقت سابق هذا الشهر "لم ​تلق استحسانا في الرباط".

ووافق البرلمان الإسباني في الآونة الأخيرة على مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد الصحراويين، وهي خطوة ​يرجح الخبراء أن تثير ⁠غضب المغرب.

وقال عميرة-فرنانديز "إحدى طرق التعامل مع ذلك هي توجيه رسالة غير خفية".

ولم ترد الحكومة المغربية على الطلبات المتعددة للتعليق على عمليات العبور.

وأشار بعض المعلقين إلى أن أكبر عدد من حالات العبور حدث في عيد العرش، وهو عيد رسمي كبير في المغرب يصادف ذكرى تتويج الملك محمد السادس، حيث تكون معظم الدوائر الحكومية مغلقة.

وفي 2021، عزا وزير ⁠الخارجية المغربي الاستجابة ​المتساهلة من سلطات الحدود لموجة المهاجرين إلى "الإرهاق" الذي أصاب الشرطة المغربية بعد احتفالات رمضان.

ورفض لحسن حداد، ​رئيس اللجنة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي معنية بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، التلميحات التي تشير إلى أن السياسة لعبت دورا في ذلك، مرددا التفسير الرسمي الإسباني بأن عمليات العبور نتجت عن معلومات خاطئة ​حول حكم المحكمة العليا.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الخميس، إن العلاقات الثنائية مع المغرب "ممتازة ولا تتأثر بعلاقتنا الجيدة مع الجزائر".