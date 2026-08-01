موجز أنباء العالم السبت

طهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر في المنطقة وتقصف مناطق في الكويت، وواشنطن تدعو رعاياها الموجودين في الإقليم إلى الحذر والتأهب للمغادرة إذا حدث تصعيد في الحرب مع إيران، وفي لبنان أُصيب ضابط إسرائيلي في قتال بين إسرائيل وحزب الله...

فتى يرفع شارة النصر من وسط الركام في قرية صريفة، جنوبي لبنان (Getty Images)

تواصل إيران استهداف مواقع أميركية في الخليج كان آخرها في الكويت اليوم، السبت، فيما يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لتصعيد جديد مع إيران، بعدما حذرت رعاياها الموجودين في الإقليم من خطر التصعيد، ووجهتهم إلى الاستعداد للمغادرة إذا تطلب الأمر.

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الحرب الأميركية الإيرانية

اتهمت القوات الإيرانية اليوم، السبت، الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في الإقليم، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران.

وفي أحدث أنباء التصعيد الجاري، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت "عددا من المنشآت الحيوية"، وذلك غداة إعلان طهران تنفيذ ضربات على الكويت.

وأُصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في في وقت لا تزال مسألة السيطرة على مضيق هرمز تمثّل عقبة رئيسة أمام أيّ تسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذّرت السفارات الأميركية المواطنين الأميركيين الموجودين في عدد من عواصل الإقليم من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة.

أما من الجبهة اللبنانية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان، ليل الجمعة - السبت.

إسبانيا

أعيد كافة المهاجرين إلى المغرب تقريبا، الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية التي انهالت عليها الانتقادات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث تكتسي مسألة الهجرة طابعا شديد الحساسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الوضع "بات شبه طبيعي".

وقضى 67 مهاجرا نحبهم على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة المحاذية لشمال المغرب، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غرانديه-مارلاسكا.

إثيوبيا

اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمرّدين من جبهة "تحرير شعب تيغراي" في شمالي البلاد، بحسب ما أفاد قيادي في التمرّد، في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة.

الحرب الروسية الأوكرانية

أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة "روساتوم" النووية الروسية كانت تحمل "بضائع مدنية" في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الوكالة الروسية، مشيرة إلى عدم سقوط إصابات، وذلك في وقت تصعّد كييف وموسكو ضرباتهما على سفن الشحن.

وأطلقت روسيا في تموز/ يوليو عددا قياسيا من الصواريخ على أوكرانيا، بحسب تحليل لوكالة "فرانس برس"، يستند إلى تقارير يومية صادرة عن سلاح الجوّ الأوكراني.

وكانت روسيا شنّت هجوما ليليا جديدا بصواريخ باليستية على كييف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بحسب حصيلة صدرت صباح السبت، فيما لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مترددا في السماح لأوكرانيا بصنع أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" للتصدي للضربات الروسية.

كولومبيا

انفجرت شاحنة بالقرب من مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، وذلك قبل 6 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبريلا.

فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ العام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو.

اليونان

يواصل مئات عناصر الإطفاء في اليونان جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في أثينا، بالتزامن مع هبوب رياح قوية بالبلاد تعرقل عمليات السيطرة على الحرائق.

باكستان

استأنفت فرق الإنقاذ الباكستانية اليوم، السبت، عمليات البحث عن 7 متسلقي جبال فُقدوا إثر انهيار ثلجي في أحد أعلى قمم العالم، وذلك غداة انتشال جثث 3 من أعضاء المجموعة.

الكونغو الديمقراطية

سجّلت جمهورية الكونغو الديموقراطية أكثر من 3500 إصابة بفيروس إيبولا خلال بضعة أشهر، متجاوزة بذلك حصيلة أسوأ موجة وباء شهدتها البلاد بين عامي 2018 و2020، بحسب بيانات نشرتها السلطات أمس، الجمعة.