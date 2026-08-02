ترامب: علقت الهجمات على إيران لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق سريع

شهدت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تطورًا جديدًا مع بروز مؤشرات على منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، بالتزامن مع استمرار تبادل التحذيرات والتلويح بالرد العسكري، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه قرر إرجاء شن هجوم جديد على إيران، شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق ينهي طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن إيران و"دولا أخرى في الشرق الأوسط" طلبت مهلة لإتمام اتفاق يضمن إعادة فتح المضيق "بشكل فوري وكامل وشامل"، إلى جانب إنهاء التهديد النووي الإيراني.

وأضاف أنه وافق على إلغاء الهجوم "من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة"، لكنه ربط ذلك بسرعة إنجاز الاتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل "تنضم إليه في هذا الالتزام"، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تحذيرات إيرانية أطلقتها طهران في مطلع الأسبوع، أكدت فيها أنها سترد "بحزم" على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها أو منشآتها.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، اتصالات هاتفية منفصلة مع مسؤولين كبار في تركيا وباكستان والسعودية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الكويتي إسقاط طائرات مسيّرة معادية قال إنها أُطلقت من إيران باتجاه عدد من المنشآت الحيوية.

وذكر عراقجي، عبر حسابه على تطبيق "تيليغرام"، أنه أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن إيران سترد بحزم على أي "عدوان"، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ"الأعمال المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها الولايات المتحدة، وما قد تسببه من تصعيد يهدد أمن المنطقة.

كما أبلغ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران، أو أي مشاركة من دول المنطقة في مثل هذه العمليات، سيقابل بـ"رد متناسب".

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا بالرئيس ترامب، أعرب خلاله عن قلقه وطلب توضيحات بشأن الخطط الأميركية تجاه إيران. كما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إجراء الاتصال، من دون الكشف عن تفاصيله.

من جانبها، حذرت وكالة "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية للطاقة في إيران سيدفع طهران إلى مهاجمة حقول النفط في السعودية والإمارات، وحقول الغاز في قطر وإسرائيل، مؤكدة أن "كل شيء سيحترق حتى يتحول إلى رماد".

وفي اجتماع لمجلس الوزراء عقد الجمعة في منتجع كامب ديفيد، قال ترامب إنه لا يزال يعتقد أن فريق المفاوضين الأميركيين، الذي يضم جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، قادر على التوصل إلى اتفاق مع إيران. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع ثقته في الجانب الإيراني، قائلاً إن طهران "تنقض وعودها في كثير من الأحيان"، مضيفًا: "سأضربهم".