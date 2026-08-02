لماذا خاطر عشرات آلاف المغاربة بحياتهم من خلال التدفق إلى جيب سبتة؟

يعتقد الباحث في العلوم السياسية محمد شهبي أن "هذا العبور الجماعي يأتي في ضوء هشاشة اجتماعية واقتصادية متراكمة، تمس فئات واسعة من الشبان والراشدين، وحتى الأسر، مع ارتفاع البطالة وضعف الحماية الاجتماعية والتفاوتات بين المناطق".

تدفّق آلاف المغاربة، مثل الموج الهادر، على جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، يومي الخميس والجمعة، على أمل العبور نحو أوروبا، فيما وُصفت بأنها أكبر عملية عبور جماعي تنطلق من المغرب منذ سنوات. لكن، مع تصدي السلطات الإسبانية للمتسللين، انحسرت الموجة، مخلفة وراءها عشرات الجثث وعشرات الأسئلة بشأن أسباب ما جرى.

وقالت السلطات الإسبانية، أمس السبت، إنها انتشلت 67 جثة بعد التصدي لمحاولة نحو 60 ألف شخص العبور من المغرب إلى سبتة، سباحة وسيرًا على الأقدام.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الساعين إلى الهجرة غير النظامية والسلطات المغربية، وتراشقًا بالحجارة، فيما استخدمت القوات المغربية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود عند مدخل سبتة.

وقدّرت السلطات الإسبانية عدد الذين عادوا أدراجهم إلى المغرب، بحلول مساء الجمعة، بأكثر من 48 ألفًا.

ويعتقد الباحث في العلوم السياسية محمد شهبي أن "هذا العبور الجماعي يأتي في ضوء هشاشة اجتماعية واقتصادية متراكمة، تمس فئات واسعة من الشبان والراشدين، وحتى الأسر، مع ارتفاع البطالة وضعف الحماية الاجتماعية والتفاوتات بين المناطق".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ربع المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لا يلتحقون بالتعليم أو العمل أو التدريب.

وقال شهبي لـ"رويترز" إن موجة العبور تستجيب لمنطق "هجرة الفرصة الأخيرة"، إذ يُنظر إلى سبتة باعتبارها "بوابة محتملة للنفاذ إلى فضاء أوروبي يحمل رمزية العمل المجزي والكرامة وتحسين شروط العيش، حتى ولو بثمن المخاطرة بالحياة".

وأضاف أنه "من منظور علم الاجتماع السياسي، يتحول الشريط الحدودي إلى فضاء تتقاطع فيه ’تطلعات الأفراد‘ مع ’حدود الدولة‘، فتُترجم الأزمات، مثل الفقر وانسداد آفاق الإدماج وهشاشة التعليم والصحة، إلى فعل جماعي مكثف يتجاوز القنوات القانونية والمؤسساتية. ويقوى هذا المنطق بفعل قصص النجاح المتداولة، وبواسطة محتوى رقمي يغذي تصورًا مبالغًا فيه بشأن سهولة العبور والاندماج في الضفة الأخرى".

وقالت السلطات الإسبانية إن شبكات التهريب روّجت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، لتفسير خاطئ لقرار أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في أوائل تموز/ يوليو، يقضي بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يُعترضون في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية، ما أوهم البعض بأن كل من يصل إلى سبتة يمكنه البقاء في إسبانيا.

وعلى الرغم من أن الحكم القضائي أوقف عمليات الإعادة القسرية الفورية، فإنه لا يزال يسمح بإعادة المهاجرين من خلال الإجراءات القانونية المعتادة.

ولم ترد الحكومة المغربية على طلبات من "رويترز" للتعليق، كما لم تصدر أي بيانات بشأن هذه الأحداث.

وتشكّل سبتة ومليلية، وهما مدينتان إسبانيتان تتمتعان بالحكم الذاتي في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. ولا يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية على المدينتين، ويصفهما، وهما تحت السيطرة الإسبانية منذ عدة قرون، بأنهما "محتلتان".

ظروف مختلفة عن أزمة عام 2021

يرى المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن هذه الواقعة ليست الأولى في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، إذ سبقتها أزمة عام 2021، حين حاول آلاف المهاجرين غير النظاميين الدخول من المغرب إلى إسبانيا عبر بوابة سبتة.

وكانت العلاقات المغربية الإسبانية، آنذاك، متوترة بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، المعادية للمغرب، للعلاج على أراضيها، فيما اتهمت مدريد الرباط بالتقصير في حراسة الحدود.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا للمغرب لحماية الحدود.

لكن بوخبزة أوضح أن العلاقات المغربية الإسبانية تمر حاليًا "بأحسن فترات الود والتفاهم"، بعدما أيدت مدريد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهي إقليم يعدّه المغرب جزءًا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، إلى استقلاله.

وعن مسببات التدفق الجماعي نحو سبتة، يعتقد بوخبزة أن الدوافع الاقتصادية ليست وحدها السبب. وقال: "لاحظنا في تصريحات هؤلاء المهاجرين أن منهم من له عمل، ومن هو في وضعية مريحة، لكن ما حدث لا يمنع من التساؤل بشأن السياسات العمومية، وأداء الاقتصاد الوطني، والوضعية الحقوقية في البلاد".

وأضاف: "المغرب الآن أمام تحديات عليه أن يواجهها، وخاصة أننا في مرحلة ديموغرافية خاصة جدًا، بحيث إن الهرم الديموغرافي للمغرب يتشكل أساسًا من الشباب. وبالتالي، فإن الاقتصاد الوطني مطالب بأن يضاعف المجهود من أجل استيعاب هذه الفئة، لكن الجانب الاقتصادي ليس وحده الدافع نحو الهجرة، بل كذلك الرغبة في التغيير".

وحسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة البطالة، العام الماضي، 13%، مقارنة بـ13.3% في عام 2024.

وألقى العاهل المغربي، محمد السادس، خطابًا يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور 27 عامًا على جلوسه على العرش، قال فيه إن الدولة تواصل طرح "العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية المجالية".

منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بشأن أحداث سبتة، إن "النزوح الجماعي شمال المغرب، وتصاعد محاولات العبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، يعكسان مدى انسداد الأفق الاجتماعي، ويفضحان الفشل الذريع لسياسات الدولة في توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات".

وأضافت: "يمثل إقدام أعداد غفيرة من الشباب والقاصرين، ومن النساء والرجال من كل الأعمار، على المخاطرة بأرواحهم والهروب من بلادهم، مؤشرًا خطيرًا على حالة اليأس المتفشي وفقدان الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية، وفي المستقبل ككل".

كذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات مستعجلة للكشف عن مصير جميع المفقودين إثر محاولات العبور نحو مدينة سبتة".

وقالت إن "حصيلة الوفيات، وفق المعطيات المتوفرة حتى صدور بيانها أمس السبت، بلغت 67 وفاة، مع احتمال ارتفاع العدد".

وقالت مديرة مؤسسة "شرق-غرب" غير الحكومية، المعنية بقضايا الهجرة وإدماج اللاجئين، نادية طاري، لـ"رويترز": "نحن في المؤسسة تفاجأنا بهذه الهجرة الجماعية غير المفهومة. كيف سيذهب كل هؤلاء دفعة واحدة، بطريقة غير شرعية ونحو المجهول؟".

وأكدت أن "الحل يكمن في التوعية. بالنسبة إلينا، هذا تهور وغير مسؤول. يجب توفير العمل لهؤلاء، وحياة اجتماعية مستقرة، بالإضافة إلى التكوين والدراسة، من أجل حياة كريمة".