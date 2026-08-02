منسوب نهر الدانوب عند أدنى مستوى تاريخي

بسبب تراجع الهطولات لفترات طويلة، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في أوروبا منذ الربيع، بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه الدانوب، في بعض المناطق، إلى أدنى مستوى تاريخي.

أجبر تراجع منسوب مياه الدانوب إلى مستويات قياسية، بسبب الجفاف، محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، وفق ما أعلنت، الأحد، وزيرة الطاقة الصربية، داعية السكان إلى "ترشيد" استهلاك الكهرباء.

وقالت الوزيرة الصربية، دوبرافكا دجيدوفيتش هاندانوفيتش، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "محطة دجرداب 1 الكهرومائية تعمل بنسبة 20 بالمئة من قدراتها الإنتاجية، ودجرداب 2 بنسبة 30 بالمئة".

هاتان المحطتان، الواقعتان على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب شرقي بلغراد، عند الحدود مع رومانيا، تؤمّنان نحو 18 بالمئة من الإنتاج السنوي للكهرباء في صربيا.

حاليا، يبلغ معدّل تدفّق مياه الدانوب عند المحطتين نحو 1500 متر مكعّب في الثانية، وهو مستوى يوازي الحد الأدنى المسجّل في عامي 1985 و2003، وفق ما أوضحت الوزيرة.

وأضافت هاندانوفيتش: "طوال أشهر أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، شهدنا أدنى إنتاج في محطتي دجرداب منذ بدء تشغيلهما"، في سبعينيات القرن الماضي، داعية السكان إلى "ترشيد" استهلاك الكهرباء.

وتولّد المحطات الحرارية نحو 70 بالمئة من الكهرباء في صربيا، فيما تولّد المحطات الكهرومائية 30 بالمئة.

وبسبب تراجع الهطولات لفترات طويلة، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في أوروبا منذ الربيع، بفعل موجات الحر، وصل منسوب مياه الدانوب، في بعض المناطق، إلى أدنى مستوى تاريخي.

والأحد، أعلنت المجر وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة في باكس، وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما.

ولفتت الوزيرة الصربية إلى أن إنتاج الكهرباء في رومانيا وبلغاريا يتأثر، أيضا، بتراجع الهطولات وارتفاع درجات الحرارة، في حين ترتفع نسبة الاستهلاك بسبب استخدام أجهزة التكييف، في مواجهة موجة جديدة من الحر الشديد.

وتعدّ الأوضاع على مجرى الدانوب في صربيا أكثر حرجا في الشمال، قرب الحدود مع المجر وكرواتيا، حيث بلغ معدل التدفّق، صباح الأحد، 750 مترا مكعّبا في الثانية، وفق المعهد الصربي للأرصاد الجوية.

وفي هذه المنطقة، يسجّل منسوب مياه النهر أدنى مستوى تاريخي منذ أيام، وهو مستمر في التراجع.

وأجبرت هذه الظروف السلطات على وقف تشغيل مضخّة تحوّل مياها من الدانوب نحو شبكة قنوات بطول 960 كيلومترا، تتيح ريّ أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في شمال البلاد.