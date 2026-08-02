موجز أنباء العالم الأحد

علقت واشنطن ضرباتها المخطط لها ضد إيران وسط نفي طهران لطلب التهدئة وسعي إقليمي للتحاور، بينما استُشهد ثمانية بغزة رغم اتفاق تجريد السلاح. رفعت "أوبك+" إنتاجها، وحصدت الهجرة لسبتة والحوادث الروسية وإندونيسيا عشرات الضحايا، تزامنا مع حرائق اليونان.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، في حين نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة "مهر" للأنباء أن تكون طهران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها.

في إيران، أورد التلفزيون الرسمي، السبت، أن إيران بحثت مع باكستان وتركيا، "مخاطر تصعيد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن ولي العهد، حمد بن سلمان، أكد في اتصال هاتفي مع ترامب "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد".

يأتي ذلك بعدما حذّرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم المنطقة، الرعايا الأميركيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحضّتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة.

غزة

استشهد ثمانية أشخاص بضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، اليوم الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع.

لندن

اتفقت كل من السعودية وروسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف "أوبك بلاس"، خلال اجتماع عبر الإنترنت، الأحد، على زيادة حصصها الإنتاجية من النفط، بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب.

سبتة

لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم، خلال تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة، الأحد.

اليونان

تواجه اليونان، الأحد، جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمّرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما حذر رئيس الحكومة من أيام "بالغة الصعوبة".

روسيا

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدة، الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون روس.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت - الأحد، فوق مناطق عدة من أراضيها، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

جاكرتا

أعلنت الهيئة الإندونيسية المكلفة بعمليات البحث والإنقاذ، الأحد، العثور على جثث خمسة أشخاص، وفقدان 41 شخصا، فيما تم إنقاذ 225، بعد غرق عبارة كانت تقل 271 راكبا.

كوبا

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا، انقطاع الكهرباء عن 5 من أصل 15 مقاطعة بينها هافانا، مساء السبت، إثر عطل في الشبكة في الجزيرة الخاضعة لحصار نفطي أميركي.

بودابست

أعلن رئيس الحكومة الهنغارية، بيتر ماغيار، الأحد، إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد، بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرّة الأولى، منذ 44 عاما.

إثيوبيا

ساد هدوء حذر، الأحد، غداة اشتباكات مسلحة استمرت ساعات في شمال إثيوبيا بين القوات الفدرالية ومتمردي "جبهة تحرير شعب تيغراي"، حسب ما أفاد مصدران محلي وأمني.

الولايات المتحدة

أطلق مسلّح النار، السبت، في مطعم للوجبات السريعة في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة الأميركية من دون أن تذكر عدد الضحايا.

البرازيل

ينطلق الرئيس البرازيلي، اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد في مساعي الظفر بولاية جديدة، متموضعا كمدافع عن "سيادة" بلاده في مواجهة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يلقي بظلاله على الحملة الانتخابية.

كولومبيا

ارتفعت حصيلة انفجار شاحنة، السبت، قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا إلى 14 جريحا على الأقل بحسب الجيش، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبريلا.

واشنطن

أمرت سلطات ولاية واشنطن بشمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم، بسبب حريق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، الأحد، أعلى درجة حرارة في تاريخها، منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

سريلانكا

استدعت سريلانكا مئات الجنود وعناصر من قوات النخبة، الأحد، لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة.