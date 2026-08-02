موسكو: 3 قتلى وأكثر من 20 إصابة بتفجير عبوة ناسفة في مقهى

أسفر تفجير عبوة ناسفة في مقهى بالعاصمة الروسية موسكو عن 3 قتلى و21 جريحا، وأعلن أن العبوة كانت تحملها "امرأة مجهولة الهوية" لقيت حتفها في الانفجار.

عناصر من قوات الأمن الروسية في مكان التفجير بالمقهى (Gettyimages)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 21، السبت، بانفجار داخل مقهى في موسكو، بحسب ما أفادت شرطة العاصمة الروسية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن الانفجار نجم عن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" كانت تحملها "امرأة مجهولة الهوية" لقيت حتفها في الانفجار.

وقالت اللجنة، إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص"، مضيفة أن حارس أمن كان قد منع المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وقالت شرطة موسكو لوكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية "وفق المعلومات التي في حوزتنا، وقع انفجار اليوم قرابة الساعة 20:10 (17:10 بتوقيت غرينتش) في جوار مقهى صيفي، مخلفا ثلاثة قتلى و15 جريحا (في الحصيلة الأولية) إصاباتهم متفاوتة الخطورة".

وأضافت أن "محققين وتقنيين من الشرطة العلمية... يقومون بعملهم في المكان. يتم حاليا فحص متخصص لموقع الحادث".

وبثت قنوات روسية على "تلغرام" مقاطع مصورة تظهر عربات إطفاء وسيارات إسعاف في المكان.

وذكرت قناة "بازا" على "تلغرام"، المعروفة بقربها من قوات الأمن الروسية، أن الحادث ناجم عن انفجار قارورة غاز في مطبخ المقهى.