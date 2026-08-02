ولاية واشنطن تعلن حالة طوارئ بسبب حرائق غابات

أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمواجهة الحرائق المستعرة، نشر الحرس الوطني لولاية واشنطن عناصر تابعة له في المنطقة لإسناد فرق الطوارئ والإطفاء في عمليات إخماد النيران.

أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، فرض حالة الطوارئ في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، جراء حرائق الغابات وتمددها إلى مناطق سكنية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن السلطات المحلية في واشنطن أمرت بإجلاء آلاف العائلات من منازلها بسبب الانتشار السريع لحرائق الغابات في مدينة سيوكان بالولاية خلال الأيام الأخيرة.

وفيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمواجهة الحرائق المستعرة، نشر الحرس الوطني لولاية واشنطن عناصر تابعة له في المنطقة لإسناد فرق الطوارئ والإطفاء في عمليات إخماد النيران.

وأفاد مسؤولون بأن الحرائق تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 13 ألف منزل، مشيرين إلى أن نحو 5 آلاف منشأة ومبنى تقع تحت تهديد النيران.

وأوضحت السلطات أن جهود الإطفاء تتواصل لمكافحة 10 حرائق غابات ضخمة على الأقل في عموم الولاية، لافتةً إلى أن المساحات المحترقة تجاوزت 425 ألف دونم منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت في المناطق السكنية المتأثرة بالحرائق ألسنة النيران وهي تلتهم بعض المنازل، بينما غطت أعمدة الدخان الكثيف سماء المنطقة.