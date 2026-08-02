"أوبك بلاس" يتجه لزيادة الإنتاج ومحادثات صعبة تلوح بشأن الحصص

يتجه تحالف "أوبك بلاس" إلى زيادة إنتاجه في أيلول/ سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميًا، وسط قيود فعلية على الإنتاج والصادرات ومحادثات مرتقبة بشأن إعادة توزيع الحصص.

تتجه السعودية وروسيا وخمسة أعضاء آخرين في تحالف "أوبك بلاس" إلى زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أيلول/ سبتمبر، خلال اجتماع يُعقد عن بُعد، اليوم الأحد، في وقت تواصل الحرب في المنطقة إرباك إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، رجّح المحلل لدى شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، أن يرفع التحالف حصصه الإنتاجية بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، على غرار الزيادات التي أقرها خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة ضمن سلسلة التعديلات الحالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على محادثات "أوبك بلاس" قوله إن التحالف اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر، ثم تعليق الزيادات خلال الربع الأخير من العام.

وأضافت الوكالة أن مندوبًا ومصدرًا آخر في التحالف توقعا نتيجة مماثلة لاجتماع الأحد، ما يعزز التقديرات بأن زيادة أيلول/ سبتمبر ستكون الأخيرة ضمن سلسلة الزيادات الحالية.

وكان تحالف "أوبك بلاس" قد وافق، بين أواخر عام 2022 وعام 2023، على خفض حصص الإنتاج على ثلاث مراحل، بسبب مخاوف من تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تقليص الإمدادات بنحو ستة ملايين برميل يوميًا.

غير أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان والإمارات، قبل انسحاب الأخيرة من التحالف في الأول من أيار/ مايو، غيّرت نهجها وبدأت زيادة الإنتاج تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025.

ومن شأن الزيادة المرتقبة لشهر أيلول/ سبتمبر أن تستكمل التراجع عن الحزمة الثانية من أصل ثلاث حزم لخفض الإنتاج سبق أن أقرها التحالف.

أثر محدود للزيادة

ورغم ذلك، يرى المحلل لدى بنك "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو، أن عددًا من أعضاء التحالف لن يتمكنوا من بلوغ مستويات الإنتاج التي تسمح بها حصصهم الرسمية بسبب تراجع قدراتهم الإنتاجية، ما يقلل عمليًا من أهمية الزيادة المعلنة.

كما تواجه دول الخليج صعوبات في زيادة صادراتها، في ظل الشلل شبه الكامل للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تفرض إيران سيطرتها عليه منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/ فبراير.

وكانت حركة الشحن في المضيق قد شهدت انتعاشًا محدودًا عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركية–الإيرانية في منتصف حزيران/ يونيو، إلا أن الممر الحيوي لم يستعد نشاطه الطبيعي.

وفي روسيا، التي تتعرض بنيتها التحتية النفطية بصورة متكررة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، يراوح الإنتاج عند نحو تسعة ملايين برميل يوميًا، مقارنة بمستوى مستهدف يبلغ 9.8 ملايين برميل يوميًا.

محادثات صعبة بشأن الحصص

ولم يتضح بعد متى سيتمكن التحالف فعليًا من زيادة إنتاجه، في وقت أعربت فيه بعض الدول الأعضاء، بينها العراق، عن رغبتها في رفع إنتاجها بصورة ملحوظة.

وقال ستونوفو إن "التحالف يمر حاليًا بعملية تهدف إلى تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى لجميع الدول الأعضاء".

ويرى محللو "دي إن بي كارنيغي" أن التحالف قد يواجه "محادثات صعبة بشأن حصص الإنتاج الجديدة" اعتبارًا من العام المقبل، بعد تنفيذ الزيادة المقررة في أيلول/ سبتمبر.

وقال ليون: "لا أعتقد أن تماسك المجموعة يواجه خطرًا في الوقت الراهن"، لكنه أشار إلى أن انسحاب الإمارات من التحالف في أيار/ مايو كشف عن نقطة ضعف في هذا الجانب.

وبررت أبوظبي قرار الانسحاب بأنه "يخدم مصالحها الوطنية وأهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد"، بعد شكاوى متكررة من سقف الإنتاج الذي حدده التحالف عند 3.4 ملايين برميل يوميًا، فيما تسعى الإمارات إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.