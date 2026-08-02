قتلى وجرحى بهجوم مسلح في أيداهو الأميركية

أعاد حادث إطلاق النار في ولاية أيداهو تسليط الضوء على استمرار حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، بعد سقوط قتلى وجرحى داخل منطقة تجارية مكتظة، فيما باشرت السلطات التحقيق لكشف ملابسات الهجوم ودوافع منفذه.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، السبت، في حادث إطلاق نار وقع داخل منطقة تجارية مكتظة بالقرب من مطعم للوجبات السريعة في مدينة توين فولز بولاية أيداهو الأميركية، بعدما فتح مسلح النار على المتواجدين في المكان.

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وأكدت الشرطة الأميركية أن مطلق النار لقي مصرعه خلال الهجوم، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة هويته ودوافعه، مشيرة إلى أن الوضع لم يعد يشكل خطرا على المواطنين.

وقال قائد شرطة توين فولز، ماثيو هيكس، إن موقع الحادث كان "مسرحا فوضويا للغاية"، موضحا أن إطلاق النار وقع قرب منطقة تسوق مزدحمة كان يوجد فيها مئات الأشخاص لحظة وقوع الهجوم، وأن السلطات تواصل إبلاغ عائلات الضحايا.

وأوضح المتحدث باسم مدينة توين فولز، جوش بالمر، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب شخصان آخران في الهجوم الذي وقع قرب مطعم "إن آند أوت برجر" في منطقة تجارية بالمدينة، لافتا إلى أن مطلق النار كان من بين القتلى.

وبحسب الشرطة، فقد وقع إطلاق النار حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث سارعت الأجهزة الأمنية إلى إغلاق الطرق المحيطة بالمنطقة وجسر قريب عقب تلقي البلاغ، قبل أن تعلن لاحقا انتهاء الخطر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يحمل بندقية خارج المطعم، فيما أظهر مقطع آخر عشرات الأشخاص وهم يفرون من المكان عقب سماع أصوات إطلاق النار.

ونقل شهود عيان أنهم شاهدوا شخصا يحمل بندقية من طراز "إيه آر" يخرج من منطقة خدمة السيارات قبل أن يبدأ بإطلاق النار، مشيرين إلى أن رجلا كان يحمل مسدساً أطلق النار بدوره على المهاجم.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث والدافع وراء إطلاق النار.