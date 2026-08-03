إيران: إعدام رجلين أُدينا بالتجسس لإسرائيل ونقل "إحداثيات مواقع حساسة" بالحرب

أعدم رجلان في إيران بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية حساسة لعملاء في الموساد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير والحرب الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 2025.

أعدمت السلطات الإيرانية، الإثنين، رجلين أدينا بالتجسس لحساب إسرائيل، بحسب ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.

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وأورد الموقع، أن "أميد بهزاد وبوريا صفوت أعدما هذا الصباح (الإثنين) لنقلهما إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية حساسة لعملاء في الموساد".

ولم يذكر الموقع أي معلومات حول تاريخ اعتقالهما أو محاكمتهما، مكتفيا بالقول إنهما أدينا بـ"التجسس والتعاون" مع إسرائيل.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، أدين الرجلان بالتجسس في إطار الحرب الحالية التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير، وخلال الحرب السابقة التي استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو 2025.

ووفق منظمات بينها منظمة العفو الدولية، فإن إيران أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين.

وأعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصا في العام 2025، وهو رقم قياسي منذ 1989، وفق ما أفادت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج و"معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها في باريس.

وندّدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بـ"تزايد" عمليات الإعدام التي تنفّذها السلطات الإيرانية، بعد ساعات من إعلان الجمهورية الإسلامية إعدام رجلين شنقا على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت إيران الشتاء الماضي.