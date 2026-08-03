تحليلات: واشنطن هاجمت حيًّا مدنيًّا إيرانيًّا مكتظًّا بقنبلة تزن 2000 رطل

رجّحت أدلة مرئية استخدام القوات الأميركية لقنبلة من طراز "مارك-84" التي تزن 2000 رطل في هجوم على حيّ مدنيّ مكتظّ في جزيرة قشم الإيرانية، ليل الخميس - الجمعة، بحسب تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز".

خلص تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وخبراء ذخائر وأسلحة إلى ترجيح استخدام الولايات المتحدة قنبلة ضخمة في هجوم على حيّ مدنيّ في جزيرة قشم الإيرانية، بعد منتصف ليل الخميس، وفقًا لمقاطع فيديو وصور من مكان الهجوم وأخرى التقطتها الأقمار الاصطناعية.

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وأعلنت القيادة الإيرانية مقتل 3 مدنيين إثر الهجوم المذكور، وهم أب وأم وابنهما الذي لم يتجاوز العامين من عمره، وقالت إنّ ولدين آخرين من العائلة انتُشلا وهما على قيد الحياة من تحت ركام منزلهما الذي قصفته القوات الأميركية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الحفرة التي خلّفتها القنبلة، إلى جانب الشظايا التي عُثر عليها في موقع الهجوم تُشير إلى أنّ السلاح المستخدم هو قنبلة تزن 2000 رطل، وتسمى "مارك- 84"، وتعدّ إحدى أضخم القنابل التقليدية التي تستخدمها القوات الأميركية.

وأكدت الصحيفة أنّ الضربة الأميركية "أصابت حيًّا مدنيًّا مكتظًّا في الجزيرة"، الواقعة في مضيق هرمز جنوبيّ إيران، وأضافت أنّ الجزيرة "كانت جزءًا من سيل من الهجمات التي قالت الولايات المتحدة إنّها جاءت ردًّا على هجمات إيرانية سابقة على قاعدة تستخدمها القوات الأميركية في الأردن".

وأكدت "نيويورك تايمز" أنّها "لم تجد أيّ مؤشر على وجود مواقع عسكرية إيرانية في جوار المنزل" الذي قصفته القوات الأميركية، وأضافت أنّها لم تعثر "على تقارير تفيد بوجود قتلى من العسكريين" الإيرانيين.

الحفرة التي خلّفتها القنبلة الأميركية (نيويورك تايمز)

الموقع التقريبي للحفرة التي خلّفتها الضربة الأميركية (نيويورك تايمز)

أدت الضربة إلى نزوح نحو 20 عائلة من منازلهم بحسب السلطات الإيرانية، كما عُثر على أنقاض وركام ومراكب متضررة على بُعد 61 مترًا تقريبًا من مكان الضربة، بحسب الصحيفة.

وقال الفني السابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأميركي، والمحلل في مؤسسة خدمات أبحاث التسلح، تريفور بول، إنّ "الحفرة الكبيرة والأضرار تنتظم مع قنبلة ’مارك-84’ ذات الـ2000 رطل، التي يمكن تزويدها بنظام توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)"، مشيرًا إلى أنّ صورًا نشرها الإعلام الإيراني أظهرت شظايا من نظام التوجيه.

شظية عُثر عليها في مكان الضربة، قال خبيرا متفجرات إنها جزء من نظام توجيه للقنابل مصنوع في أميركا (نيويورك تايمز)

وذكرت "نيوروك تايمز" في تحليلها للواقعة بأنّ مستشار الذخائر الفرنسي، فريدريك غراس، الذي راجع الصور ذاتها، قال أيضًا إنّ أبعاد الحفرة الناجمة عن الانفجار تتطابق مع قنبلة من طراز "مارك-84"، التي تزن 2000 رطل وتُلقى من الجو.

وأشار غراس إلى أنّ القنبلة "انفجرت على ما يبدو تحت سطح الأرض وليس عند الارتطام مباشرة، وأن التربة الرملية امتصت جزءًا من عصف الانفجار، الأمر الذي وجّه القوة إلى الأسفل وحدَّ من الأضرار في المنطقة المحيطة".

كما تعرّف غراس على الشظية المعدنية المتبقية، وقال "إنّها الجزء الخلفي (الذيل) لمجموعة توجيه من طراز جي دام (JDAM)".

ووقع الهجوم في حيّ "شاه تانغو" في مدينة قشم، وهي منطقة متراصّة البيوت، وألحق أضرارًا بمنشآت ومباني مدنية عديدة، وترك وراءه حفرة بعرض حوالي 10 أمتار.

وفي ما يخصّ هويّة ضحايا الهجوم الأميركي، فقد أفاد الإعلام الإيراني بأنّ القتلى هم قيصر جعفري، وزوجته زهراء، وابنهما سينا.