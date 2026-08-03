حراك دبلوماسي متسارع مع استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية

تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، وسط استئناف المفاوضات ومساعٍ إقليمية لتثبيت التهدئة، خاصة بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، في وقت تكثفت الاتصالات بين دول المنطقة لدعم الحلول الدبلوماسية.

تكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، الإثنين، بالتزامن مع تراجع المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل مؤشرات متزايدة على تقدم جهود التهدئة.

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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اتفاقا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وكاشفا أن المفاوضات مع طهران ستنطلق مساء الإثنين لبحث آليات التفاوض.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع ضد إيران، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت تأجيل الضربة لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستعمل على إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، مشددا على ضرورة الالتزام ببنودها.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاورات مع سلطنة عُمان مستمرة لبحث إنشاء مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز، بعيدا عن المسارين الشمالي والجنوبي، مؤكدة أن هذه المباحثات ثنائية ولا ترتبط بأي أطراف أخرى.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، مشيرا إلى أنها باتت قيد الإنجاز، وذلك خلال إحاطة قدمها للحكومة الإيرانية حول آخر مستجدات المحادثات.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت الساحة الإقليمية سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، إذ بحث عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تطورات الأوضاع وسبل تعزيز التنسيق الإقليمي، كما أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ركزت على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود السياسية.

وفي السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سبل تنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.