من فيتنام إلى إيران... خبير أميركي يحذر من تكرار الفشل

يشير خبير في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إلى أن سياسة التصعيد العسكري التدريجي التي تنتهجها واشنطن أخفقت تاريخيا في إخضاع خصومها، محذرا من أن استمرار المواجهة مع إيران قد يفضي إلى حرب مفتوحة تتوسع عبر المنطقة، مع تصاعد الخسائر الإنسانية

انشغل الساسة والقادة العسكريون في أميركا طيلة عقود بالبحث عن كيفية إرغام قوى متوسطة الحجم، مثل كوبا وإيران، على الامتثال للمطالب الأميركية، مثل التخلي عن برامج الأسلحة، أو إعادة فتح مضيق هرمز.

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وبالنظر إلى عدم جدوى خوض حرب شاملة، اعتمد القادة على التصعيد التدريجي للقوة العسكرية، في محاولة لجعل الخصوم يدركون أن تكلفة استمرارهم في التحدي تتزايد باطراد.

ويقول الباحث والخبير في "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي"، راي تقي، إن هذا المنطق "يبدو مقنعا... ولكن سجل التجارب يظهر إخفاقات متكررة. فمن فيتنام إلى إيران، لم تتعلم الإدارات الأميركية المتعاقبة الدروس من أخطائها في التقدير، وكانت النتيجة في كثير من الأحيان حروبا لا تنتهي، وكوارث إنسانية".

وأضاف تقي في تحليل نشره المجلس، أنه جرى خلال ستينات القرن الماضي، ولأول مرة، تطوير فكرة التصعيد التدريجي، من قِبَل وزير الدفاع الأميركي آنذاك، روبرت ماكنمارا، وفريقه المسمى "العباقرة" في وزارة الحرب (البنتاغون).

وكان كثير من أعضاء هذا الفريق يحملون شهادات دكتوراه وسجلات أكاديمية ومهنية لافتة، "لكنهم كانوا يفتقرون إلى قدر كبير من الحس السليم، وكانوا يعتقدون أن ضبط الضغط العسكري بدقة ستدفع فيتنام الشمالية إلى إدراك أن تكلفة الحرب تفوق الفوائد من ورائها، وبعد أن تثبت الولايات المتحدة تصميمها على المضي قدما، سوف تكون مستعدة للتفاوض، لكن شروط الاتفاق ستحددها واشنطن، وليس هانوي".

وبحسب الباحث في "مجلس العلاقات الخارجية" في واشنطن، تكمن مشكلة هذا النوع من النهج في أنه يقلل من قدرة الخصم على تحمل الضربات، والتكيف مع الظروف المتغيرة. فحملات القصف تعزز عزيمة القادة، وغالبا ما تحشد السكان خلف قضية المقاومة، فيرد الخصم على التصعيد بتصعيد مماثل، ليطلق بذلك دورة متصاعدة تؤدي تدريجيا إلى توسيع نطاق الصراع.

وفي فيتنام، أدت هذه الإستراتيجية في نهاية المطاف إلى أن تلقي أميركا قنابل على بلد تزيد مساحته قليلا على مساحة ولاية نيو مكسيكو، بكمية تفوق إجمالي ما ألقته في جميع حروبها السابقة مجتمعة، وكانت حصيلة الضحايا ضخمة، نحو 3 ملايين فيتنامي.

ويؤكد تقي أنه لا يزال من غير الواضح تماما السبب وراء إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على إيران في شباط/ فبراير الماضي، " فقد تغيرت تفسيرات الإدارة الأميركية، كما تحركت الأهداف باستمرار. ويبدو أن حدثين وقعا في كانون الثاني/ يناير الماضي أقنعا الرئيس بأنه يستطيع تحقيق نصر سهل في الشرق الأوسط".

وأشار تقي إلى العملية الناجحة التي نفذتها قوات أميركية في فنزويلا، والتي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو، ثم جاءت الانتفاضة في إيران والتي "هزت أسس النظام".

اختطاف القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته (Getty Images)

ولكن ذلك كان سوء تقدير لطبيعة السياسة الإيرانية، "إذ أثبتت الجمهورية الإسلامية من القسوة ما يكفي لاستعادة النظام، كما أن جذورها في المجتمع أعمق من جذور نظام حكم فاسد في أميركا اللاتينية".

وبدأت أميركا، بمشاركة إسرائيل، الحرب على الجمهورية الإسلامية بقتل عشرات المسؤولين الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، لكن النظام صمد، وحافظت النخبة متعددة المستويات في النظام على سيطرتها.

ورأى النظام الذي أعاد تشكيل صفوفه أن "الصراع معركة حياة أو موت، فنقل المواجهة إلى منطقة الخليج، حيث ألحق أضرارا بالغة بحلفاء الولايات المتحدة، وعطّل حركة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية".

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ووفقا للباحث "كان هذا مصدر النفوذ الذي لا غنى لإيران عنه: قدرتها على فرض تكاليف على الاقتصاد العالمي، ودافعي الضرائب الأميركيين على حد سواء".

والسؤال هنا ليس "من الذي يستطيع التسبب في قدر أكبر من الألم، وإنما من هو المستعد لتحمل قدر أكبر منه؟ وفي مثل هذا الصراع بين الإرادات، يكون لدى من ينظرون إلى المعركة باعتبارها صراعا وجوديا حافز أكبر على تحمل الضربات من إمبراطورية بعيدة تخوض حربا اختيارية".

ويرى تقي أن عدم القدرة على التنبؤ بالقادم هو السمة المميزة لإستراتيجية ترامب، "إذ يجري إلغاء الحملات العسكرية مرارا ثم استئنافها سريعا".

ولكن المنطق الذي لا يمكن كبحه للتصعيد التدريجي ظهر جليا عندما نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا: "من الآن فصاعدا في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي جهاز أو سلاح آخر، ستقصف الولايات المتحدة جسرا أو محطة توليد طاقة واحدة وتدمرها، بما في ذلك تلك الموجودة بجوار العاصمة طهران، أو داخلها".

وبحسب التحليل، يعاني الشعب الإيراني بالفعل من انقطاعات في الكهرباء ونقص في الغذاء، فضلا عن معدلات تضخم وبطالة مرتفعة تعرقل الحياة اليومية. "ونظرا إلى حجم المخاطر، من المرجح أن ترد إيران على أي هجمات إضافية على أراضيها بضرب منشآت عسكرية أميركية في أنحاء المنطقة، ما قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأميركيين".

(Getty Images)

ومن شبه المؤكد أن مثل هذه الهجمات سوف تستدعي مزيدا من الرد الأميركي، لتنطلق دورة من الضربات والضربات المضادة مع قائمة متزايدة باستمرار من الأهداف. وكلما طال أمد الحرب، زاد احتمال تلاشي التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، "وهكذا تتفاقم الأزمات الإنسانية خطوة تلو الأخرى".

وأشار تقي إلى أن الخليج ممر مائي دولي بالغ الأهمية للتجارة العالمية، ولا ينبغي أن تسمح إيران بتعطيل حركة الملاحة فيه، إذ "تمثل حرية الملاحة إحدى الركائز الأساسية للنظام الدولي القائم على القواعد. وينبغي على أميركا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة لطلب تفويض قوة متعددة الجنسيات، مخصصة لضمان المرور الآمن لجميع السفن عبر الخليج".

ويؤكد الخبير بمجلس العلاقات الخارجية أن تلك ستكون مهمة شاقة، في ظل تشكك إدارة ترامب في التحالفات والمؤسسات متعددة الأطراف. ومهما كانت العقوبات أو الإجراءات الدولية التي سيجري إقرارها، فإن عبء ضمان حرية الملاحة في الخليج سيقع، على نحو غير متناسب، على عاتق البحرية الأميركية في المستقبل المنظور.

وفي ختام التحليل، يقول تقي "غالبا ما تفضي الحروب غير المحسوبة التي تُشن دون قدر كاف من التروي أو استشراف العواقب، إلى تداعيات تستمر فترة طويلة بعد خروج من أشعلوها من السلطة"، مشيرا إلى تحذير الدبلوماسي جورج بول للرئيس الأميركي ليندون جونسون في عام 1964، عندما كان يعتزم توسيع الحرب في فيتنام، إذ قال له "بمجرد أن نمتطي ظهر النمر، لا يمكننا أن نضمن اختيار المكان الذي سوف ننزل فيه عن ظهره"، وأنهى تقي بقوله "واليوم، نعتلي كالعميان ظهر نمر آخر".