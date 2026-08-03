موجز أنباء العالم الإثنين

نفت إيران التفاوض مع واشنطن رغم تراجع الأخيرة عن ضربها، وسط مساعٍ تفاوضية لبنانية، وزيارة كردية لدمشق، وتحفظ إسرائيلي على خطة غزة، وقتل بالسودان وأوكرانيا، وزلزال بمصر، وتدخل طوكيو المالي، وانقطاع كهرباء كوبا، واختطافات بنيجيريا.

نفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المفاوضات ستستأنف الإثنين، بعدما علّق ضربات كانت مقررة على طهران، في وقت دخل النزاع شهره السادس من دون أفق واضح للحل.

وأعلن ترامب، السبت، العدول عن تنفيذ ضربات واسعة على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع يشمل "فتح مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة، ووضع حد لتهديد إيران النووي".

لبنان

تسعى الحكومة اللبنانية الى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام، اليوم الإثنين، عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، تستضيفها روما لمدة ثلاثة أيام.

ونقل وزير الإعلام، بول مرقص، عن سلام تأكيده خلال جلسة للحكومة، "السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان".

وعدّ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، عشية إحياء البلاد الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، أن صدور القرار الظني في القضية بات "ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار"، داعيا القضاء إلى "إنصاف الضحايا".

دمشق

وصل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني إلى دمشق الإثنين، في زيارة هي الأولى له منذ تولّي السلطات الجديدة الحكم، وتركّز على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان.

مصر

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات شرق مصر في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بحسب ما أفادت مصادر رسمية، وأثار الذعر لدى سكان القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ رغم الأضرار المحدودة جدا.

إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحّب بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها.

السودان

أسفرت ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامي الطوارئ، الأحد، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم.

روسيا وأوكرانيا

استهدفت ضربة أوكرانية جديدة في الليل مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "وايلدبيريز" في منطقة فلاديمير، على بعد نحو 180 كيلومترا شرق موسكو، بحسب ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

من جهة ثانية، قُتل ستة أشخاص وأُصيب نحو 15 آخرين في ضربات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد، وهما وجهتان سياحيتان رائجتان صيفا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، الإثنين.

اليونان

أقلعت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق صباح الإثنين في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح، للمساهمة مجددا في جهود الإطفاء ومساندة العناصر المنتشرين على الأرض في مواجهة حرائق عدة خصوصا في منطقة أثينا، غداة مقتل طيارَين في حادث بين مروحيتين، خلال إخماد النيران.

طوكيو

أكّدت واشنطن وطوكيو، الإثنين، أنهما تدخّلتا في أسواق الصرف للمرّة الأولى منذ 28 عاما لدعم الين الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود، مبديتين استعدادهما للتدخّل مجدّدا إن اقتضت الحاجة ذلك.

الأرجنتين

اتهم الرئيس الأرجنتيني، المتطرف خافيير ميلي، الأحد، من دون تقديم أدلة، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، باستغلال وصول مهاجرين من أجل "تجنيسهم"، وكسب أصواتهم بهدف "إدامة طغيانه"، وذلك ردا على سؤال بشأن أزمة الهجرة في سبتة.

الولايات المتحدة

يعمل عناصر الإطفاء على احتواء حرائق ضخمة في مدينة سبوكين في شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها.

وطُلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم في نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها في شرق ولاية واشنطن.

كوبا

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا، انقطاع التيار ليل الأحد - الإثنين على مستوى البلد الخاضع لحصار نفطي أميركي خانق.

وأفادت شركة "يونيون إلكتريكا" عبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ"انقطاع كامل" في الشبكة الكهربائية الوطنية، ما أغرق البلاد في الظلام بما في ذلك العاصمة هافانا.

نيجيريا

اختطف مسلّحون ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم أطفال، في هجوم وقع نهاية الأسبوع على قرية وقاعدة عسكرية بولاية زمفرا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.