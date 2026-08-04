ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 6,125 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا، اللذين وقعا في 24 حزيران/ يونيو الماضي وبلغت قوتها 7.2 و 7.5 على مقياس ريختر، إلى 6,125 قتيلا بحسب أحدث إعلان حكومي

الأعمال مستمرة في البحث عن جثامين ضحايا الزلزالين في فنزويلا، 3 آب/ أغسطس (Getty Images)

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذين أصابا البلاد في 24 حزيران/ يونيو، إلى 6 آلاف و125 قتيلا.

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وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، في بيان صدر مساء الاثنين، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 579 شخصا مقارنة بالإحصائية السابقة في 25 تموز/ يوليو الماضي، فيما استقر عدد المصابين عند 16 ألفا و740.

ولم تعلن السلطات الفنزويلية حصيلة رسمية للمفقودين، إلا أن منصة مدنية تحمل اسم "مفقودو زلزال فنزويلا" أشارت إلى تسجيل 29 ألفا و500 مفقودا منذ وقوع الكارثة.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

فيما قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال بنحو 6.7 مليارات دولار.