الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية

أعلن الحوثيون استهداف "هدف حساس" بمطار نجران السعودي عبر طائرة مسيّرة أصابته بدقة، واصفين العملية بالرد على خروقات طيران الاستطلاع السعودي لأجواء محافظتي صعدة وحجة، دون قيام الرياض بالتعقيب الفوري على الواقعة.

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، مهاجمة ما وصفوه بـ"هدف حساس" في مطار نجران جنوبي السعودية، بطائرة مسيّرة.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، عبر حسابه في منصة "إكس".

وادعى سريع أن قوات الحوثيين "تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة"، دون ذكر طبيعة الهدف.

وعدّ أن هذا الاستهداف يمثل ردا على ما سماه "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة (شمال غربي اليمن) بطيرانه المسيّر".

ولم تُعقّب الرياض فورا على ما أعلنه الحوثيون.

ورغم تهدئة نسبية شهدها اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022، تندلع مواجهات متقطعة ضمن حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

وبينما يساند التحالف، بقيادة السعودية، قوات الحكومة اليمنية، تُتهم إيران بدعم الحوثيين.

ومنذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، تصاعد التوتر في اليمن، وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ العام 2022، ما خلف عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وللمرة الأولى منذ 2022، أعلن التحالف باليمن في تموز/ يوليو الماضي، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدث الحوثيون عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.